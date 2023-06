Le prototype du robot musical de Google est là, et le résultat n'est pas fameux

Nous sommes au début de l'année 2023. L'intelligence artificielle (IA) commence à réellement se démocratiser: ChatGPT est capable d'écrire des textes en tous genres et de répondre à des questions, Midjourney et Stable Diffusion peuvent générer des images à la demande... Mais il y a une chose que le grand public ne peut pas encore faire: demander à une IA de réaliser des créations musicales.

Déjà à l'origine, en 2016, de la première mélodie créée par une IA, Google s'est toutefois lancé dans cette aventure. En janvier, le géant américain de la tech annonçait le projet MusicLM, une IA permettant de créer de la musique à partir d'un texte fourni par l'utilisateur. Et depuis le 10 mai 2023, le prototype de la plateforme est ouvert à un certain nombre d'utilisateurs. Des journalistes de BBC Science Focus en font partie et l'ont testé. «Nous l'avons immédiatement regretté», titre dramatiquement le magazine britannique.





Les artistes professionnels n'ont pour l'instant pas à se méfier de MusicLM, tant ses créations sont imparfaites. Mais n'était-ce pas ce que disaient certains au lancement de Midjourney, l'IA génératrice d'images? Depuis, celle-ci a connu bien des avancées. Et il se pourrait que le robot musical connaisse la même trajectoire.

Des difficultés à suivre les consignes

L'outil de Google en est encore à ses débuts –le firme le décrit comme «une technologie expérimentale». Mais MusicLM connaît aussi quelques limites, droit d'auteur oblige: on ne peut lui demander d'écrire des paroles de chanson, ni de copier le style de groupes ou d'artistes.

Que peut-on alors y trouver? Le géant de la tech propose une variété d'exemples de textes à fournir à l'IA, tels que «jazz soul pour un dîner de fête» ou encore «mélodie optimiste, pleine de joie et d'espoir, sur l'arrivée du printemps, avec une flûte tranquille en fond et une guitare entraînante». Mais peu importe la demande, MusicLM a de nombreux défauts, déplore BBC Science Focus.

Tout d'abord, on a l'impression que toutes les musiques sont jouées depuis le fond de l'eau ou la pièce d'à côté. Une écrasante présence des basses et un sens du rythme inexistant finalisent le tableau. Ce dernier point peut s'expliquer par le fait que l'IA aligne simplement des notes les unes après les autres, sans s'intéresser à la vue d'ensemble.

Dans d'autres cas, MusicLM ignore simplement une partie de la requête, remarque le magazine scientifique. La demande «Violon apaisant accompagné d'une guitare déformée» donne ainsi naissance à une composition avec piano, violon et batterie. Sans la moindre note de guitare, donc.

La boîte de Pandore du droit d'auteur

Est-ce là le futur des musiques libres de droit? L'IA de Google excelle pour l'instant dans les musiques d'ascenseur, et c'est tout à fait logique. Tout comme son collègue textuel ChatGPT, MusicLM se base sur une bibliothèque de données déjà existantes –à savoir, dans son cas, sur plus de 280.000 heures de musique, représentant un large éventail de genres.

Les genres ayant recours à des mélodies simples et répétitives sont donc plus simples à imiter pour cette IA générative. Mais les styles de nature plus complexe comme la musique d'orchestre, le jazz expérimental ou le metal progressif posent encore problème au robot de Google.

Au-delà du degré de réussite ou non des sons produits par MusicLM, une autre question fondamentale se pose: celle du droit d'auteur. Le monde de la chanson est parcouru de nombreux procès autour de la propriété intellectuelle, comme en atteste récemment l'épisode judiciaire entourant Ed Sheeran, accusé de plagiat pour sa chanson «Thinking Out Loud».

BBC Science Focus note par exemple que des bribes de voix peuvent être présents dans certains morceaux générés par l'IA. Avec MusicLM Google s'engage donc peut-être sur un chemin de croix législatif.