Contre les moustiques, Google fait un bain de sang

Bien que ses plus grands spécimens ne dépassent pas le centimètre et demi, le moustique est la créature la plus dangereuse pour l'être humain. En 2018, le seul paludisme a causé la mort de 405.000 personnes, selon l'OMS.

Les moustiques femelles, qui sont les seules à piquer, peuvent aussi transmettre la dengue, le chikungunya, le virus Zika, la fièvre du Nil occidental ou la fièvre jaune. Son éradication des zones où il est vecteur de maladies est donc un objectif prioritaire de santé publique, n'en déplaise à Aymeric Caron.

Verily, une filiale d'Alphabet [la maison mère de Google, ndlr] spécialisée dans les sciences de la vie, mène le projet «Debug» en partenariat avec la start-up MosquitoMate. Des moustiques mâles de l'espèce Aedes aegypti sont élevés en laboratoire où on leur inocule la bactérie Wolbachia. Ils sont ensuite libérés dans la nature. Les accouplements des femelles avec eux sont stériles.

À lire aussi Au cœur de X, le labo secret de Google

C'est MosquitoMate qui a commencé les essais en 2016. Un an plus tard, Verily est entrée dans la danse, fournissant une technologie plus avancée, par exemple pour séparer mâles et femelles lors de l'élevage des moustiques.

Conjointement avec les autorités locales et MosquitoMate, Verily a libéré, chaque jour, jusqu'à 80.000 mâles Aedes aegypti contaminés dans plusieurs quartiers du comté de Fresno (Californie) d'avril à octobre 2018.

93% des moustiques femelles éradiqués

Selon une étude publiée par Nature, entre juillet et octobre 2018, 93% des moustiques femelles ont été éradiqués. Dans les pièges servant à évaluer le nombre d'insectes, on a retrouvé en moyenne zéro ou un moustique femelle, contre seize en temps normal.

Les femelles sont mortes de vieillesse: leur durée de vie ne dépassant pas un mois, la population s'effondre en l'absence de reproduction. En 2019, 14,4 millions de moustiques mâles infectés par la bactérie Wolbachia ont été relâchés dans la nature par Verily.

À lire aussi Les abeilles bientôt remplacées par des machines de pollinisation

Le principal concurrent d'Alphabet sur ce marché est Bill Gates, qui a investi un milliard de dollars pour éradiquer la malaria, misant notamment sur des moustiques génétiquement modifiés. Une approche plus controversée.

Verily a déjà initié un partenariat avec l'agence environnementale de Singapour; des essais sont en cours dans 121 blocs résidentiels, soit une population de 45.000 personnes. L'entreprise souhaite également étendre son activité à l'Amérique du Sud et aux Caraïbes.

Au vu des résultats très encourageants des essais de Verily, l'éradication des maladies transmises par les moustiques est peut-être à portée de main.