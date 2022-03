Le plus grand Hummer au monde fait la taille d'une petite maison

Adapté à la demande d'Arnold Schwarzenegger pour le public civil à partir du véhicule tout-terrain militaire Humvee, le Hummer H1 est une monstruosité. Un moteur V8 de plus de six litres, 4,6 mètres de long pour plus de 2 mètres de large, le Hummer représente le pinacle du goût pour le gigantisme des automobilistes américains.

Seulement, à ce jeu-là, les États-Unis ont trouvé leur maître. Hamad Bin Hamdan Al Nahyan, un milliardaire membre de la famille royale des Émirats arabes unis a fait construire un Hummer trois fois plus grand que le véhicule de base, baptisé le X3.

Surnommé le «Rainbow Sheikh» pour sa collection de Mercedes aux couleurs de l'arc-en-ciel, Bin Hamdan est un passionné de voitures. Et quand la passion rencontre les milliards de pétrodollars, la sobriété s'assoit à l'arrière. Le Cheikh est à la tête du Musée de l'histoire du tout-terrain de Sharjah. Ce musée situé à quelques kilomètres de Dubaï est la plus grande collection privée de véhicules tout-terrain au monde, disposant d'un total de 718 véhicules.

Mieux qu'un mobile home

La dernière pièce de ce musée est donc un Hummer H1 géant. Ce monstre mesure 14 mètres de long, 6 mètres de large, et 6,6 mètres de haut. Soit à peu près la taille d'une petite maison d'un étage. Le véhicule dispose notamment d'une pièce de 60 mètres carrés à l'étage, et d'un cabinet de toilette.

Malgré ces proportions absurdes, le Hummer n'est pas une maquette, il est parfaitement fonctionnel. Pour pouvoir rouler, le X3 n'est pas équipé d'un, mais de quatre moteurs diesel, un pour chaque roue, qui lui permettent de rouler jusqu'à 32 kilomètres à l'heure.

Heureusement, le mastodonte ne devrait pas rouler souvent. Il est prévu pour rester en exposition au sein du musée de Sharjah, aux côtés de deux autres icônes des tout-terrain américains: une Jeep Willys de 6,4 mètres de haut, et d'une Dodge Power Wagon, 64 fois plus grosse que l'originale dotée de quatre chambres climatisées.