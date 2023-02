La guerre en Ukraine accélère le développement des «robots tueurs»

Un an après le déclenchement de l'invasion russe en Ukraine, de plus en plus d'armées cherchent à se doter d'armes utilisant l'intelligence artificielle pour se déplacer, choisir leurs cibles, et éventuellement déclencher elles-mêmes l'ouverture du feu.

Cette dernière possibilité est la plus controversée, mais ne concerne pas toutes les armes autonomes, comme nous l'avions expliqué dans une série de trois articles.

Une directive du Pentagone publiée fin janvier a ainsi appelé les États-Unis à accélérer leur développement afin de conserver un avantage technologique face aux rivaux stratégiques que sont Pékin et Moscou.

«La technologie permettant de réaliser une mission entièrement autonome avec des Switchblades existe plus ou moins déjà», déclare à Associated Press Wahid Nawabi, patron du fabricant américain de drones AeroVironment. Il précise que le passage à l'autonomie complète nécessite un changement de doctrine du côté de Washington, dont il estime l'échéance à environ trois ans.

Robots russes autonomes contre chasseurs de Shahed

Dmitri Rogozine, l'ancien patron de l'agence spatiale russe Roscosmos –récemment blessé à la fesse par un tir ukrainien de Caesar français– a affirmé que la Russian Foundation for Advanced Research Projects in the Defense Industry (équivalent russe de la Darpa américaine) et la société moscovite Android Technology développaient une version autonome du robot militaire de reconnaissance Marker, pour l'instant piloté à distance.

En face, l'Ukraine a déployé des systèmes de «chasseurs de Shahed» entièrement autonomes pour protéger ses infrastructures énergétiques de ces drones-suicides (ou «munitions rôdeuses») fournis à la Russie par une autre grande démocratie: l'Iran.

«Un complexe de radars et de brouilleurs aide à détecter et à bloquer les drones ennemis et déploie ses propres drones autonomes Fortem DroneHunter F700. Ils volent à plus de 100 kilomètres/heure, interceptent et forcent les drones ennemis à atterrir», a détaillé à Forbes Mykhaïlo Fedorov, le ministre ukrainien de la Transformation numérique.