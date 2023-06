L'énorme galère des pilotes ukrainiens pour apprendre à manier les F-16

L'Ukraine s'est trouvé des profs de pilotage: le Danemark et les Pays-Bas ont pris les choses en main et ont décidé d'enseigner aux militaires ukrainiens le maniement des avions F-16 Fighting Falcon, développés par le constructeur américain Lockheed Martin.

Près d'un mois après l'accord des États-Unis de la livraison de ces chasseurs par ses alliés occidentaux, le 19 mai 2023 en marge du G7 au Japon, les pays de l'OTAN ont en effet choisi de fournir gracieusement un certain nombre de leurs avions de combat à Kiev. Et ce, autant par altruisme que parce qu'il est temps pour plusieurs d'entre eux (Pays-Bas et Danemark, donc, mais aussi Norvège, Belgique et Pologne) d'abandonner les vieux modèles pour passer au F-35 Lightning II.





Je m'abonne Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de korii. et ne ratez aucun article.

D'après Breaking Defense, les Pays-Bas ont mis en place un programme bien structuré, dont l'un des objectifs est de convertir les pilotes de l'armée de l'air ukrainienne –surtout rompus aux appareils de type soviétique, comme le MiG-29– aux avions de combat utilisés par les pays de l'OTAN. Cela inclut une part de perfectionnement linguistique, la maîtrise de l'anglais étant indispensable pour pouvoir piloter un F-16 dans des conditions optimales.

Problème: l'Ukraine fait partie des pays européens les moins doués quand il faut s'exprimer dans la langue de Shakespeare: un classement publié en 2018 la plaçait au vingt-huitième rang sur un total de trente-deux nations. Selon un analyste de l'US Air Force, la formation pourrait durer entre quatre et six mois, essentiellement pour des raisons linguistiques... mais pas seulement.

Manier la langue et trouver les boutons

Comme l'explique Popular Mechanics, les militaires de l'armée de l'air ukrainienne vont aussi devoir réapprendre toute une grammaire de pilotage. Habitués depuis des années, voire des décennies, à une certaine disposition des commandes, ils vont devoir acquérir de nouvelles habitudes et de nouveaux réflexes, les avions occidentaux étant conçus de façon bien différente.

Ce travail de longue haleine s'annonce pourtant primordial, l'Ukraine ayant connu d'importantes pertes aériennes au cours des seize premiers mois de guerre contre la Russie. Dix-neuf MiG-29 détruits sur quarante-trois, une douzaine de chasseurs Su-27 en moins, sur un total de vingt-six: le bilan est lourd.

Le profil des pilotes n'y est sans doute pas pour rien. Presque tous âgés d'au moins 30 ans, ils n'ont pu miser que sur leur expérience et pas sur leurs compétences en électronique –puisque la majorité n'a jamais reçu de formation récente sur le sujet.

La mise à disposition de F-16 par l'OTAN, associée à une solide mise à jour des compétences des pilotes, devrait permettre à l'Ukraine de retrouver du souffle et du sang neuf face à l'adversaire russe, à ses drones et à ses missiles de croisière. Le début de l'entraînement est prévu pour le courant de l'été 2023, ce qui permettra selon toute vraisemblance à l'armée de l'air ukrainienne d'aborder le prochain hiver 2023-2024 avec un escadron regarni et des pilotes parfaitement rompus au maniement du F-16.