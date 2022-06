Pour 50 dollars, envoyez un obus dédicacé sur un soldat russe

Le conflit déclenché par la Russie en Ukraine est, de manière peu coutumière, une guerre en partie directement financée par les peuples que défendent leurs armées. Le crowdfunding a ainsi fait une irruption remarquée dans la vie comme les combats des soldats engagés, avec des résultats parfois étranges.

Dernier avatar en date, et pas le moins bizarre pour ne pas dire le plus choquant: un jeune Ukrainien du nom de Anton Sokolenko, étudiant en informatique à Cherkasy inscrit sur Telegram sous le pseudo artillery_text, vous permet de dédicacer la mort que distribuent sans compter les canons actifs sur le front de l'Est.

Via Telegram et un compte nommé Combat Footage, le jeune homme a ainsi monté un étrange petit business grâce auquel vous pouvez débourser 50 dollars pour dédicacer l'un des milliers d'obus lancés quotidiennement sur les soldats russes par les troupes ukrainiennes. Les sommes récoltées sont supposées améliorer le quotidien de leurs homologues aux écussons jaunes et bleus.

Il existe un petit rabais pour les bavards, comme l'explique Motherboard: deux messages peuvent être achetés pour 90 dollars –le prix unitaire a d'ailleurs récemment été augmenté de 10 dollars du fait d'un grand nombre de commande, explique le message publicitaire expliquant la méthode pour commander sa très spéciale dédicace.

To Russia with hate

«Vous avez une chance de tuer des orcs [un terme péjoratif pour les occupants russes] avec un texte inscrit sur un obus de 152mm qui sera envoyé sur des positions russes. Vous recevrez une photo avec votre projectile signé», promettait ainsi le post Telegram en échange de la somme demandée, de la publicité étant également diffusée sur différents forum Reddit selon Business Insider.

«Oui, ça existe vraiment, explique un client de cette très contestable entreprise à Motherboard. Si tu donnes quelque chose, tu peux avoir ton message placé sur un obus d'artillerie. La personne qui lève les fonds a différentes options concernant le type de l'arme qui sera utilisé, et le prix peut varier en fonction de la difficultés à transmettre le texte au bataillon. [...] Il a fallu environ trois semaines pour que je reçoive une réponse avec une photo de mon message.»

«Au début de la guerre, je ne faisais rien de particulier pour aider et ça me rendait fou, explique Anton Sokolenko par email à Motherboard. J'ai trouvé un centre de bénévoles où je pouvais aider à confectionner des cocktails Molotov. C'était un boulot inutile, parce que leur date de péremption ne dépasse pas les deux jours, et nous en faisions 1.600 par jour.»

Le 13 juin, Sokolenko expliquait avoir jusqu'ici réussi à lever 11.000 dollars pour acheter de l'équipement à l'armée ukrainienne, avec laquelle, c'est heureux, son business du trépas n'a noué aucune relation officielle. Les sommes récoltées ont notamment été utilisées pour utiliser des récepteurs Starlink, et artillery_text cherche également à acquérir des véhicules permettant le transport de soldats blessés.

À lire aussi En Russie, banditisme automobile et retour des vieilles Lada sans option

«Mon kid pensait que ce serait drôle de placer une grenade dans un emballage de McMuffin avant qu'elle ne soit lancée à quelqu'un», explique un client visiblement satisfait de l'opération sous la photo d'un obus de 125mm où est inscrit le mot McMuffin.

«L'idée a été légèrement modifiée, mais la surprise l'a rendu super content. Pour quiconque se posant la question, ces gens existent réellement», poursuit la personne en question, que nous aimerions quant à nous secouer quelque peu pour essayer de réactiver quelques éventuelles dernières traces d'humanité.

Car nous vous en conjurons: trouvez un autre moyen de soutenir l'effort ukrainien si vous souhaitez le faire. Des éclats d'obus dans les chairs d'un appelé russe marqués de votre sale petite dédicace ne sont pas la plus élégante, la plus intelligente et la plus humaine des manières de le faire.