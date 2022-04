Pourquoi l'Otan ne fournit-elle pas des F-16 ou des F-15 à l'Ukraine?

Avant même le début de la guerre en Ukraine, une chose semblait claire: il allait en grande partie se jouer dans les airs et, compte tenu de la minceur de son armée ad hoc comparée à la toute puissance de la «Военно-воздушные силы России» russe, la prise du pouvoir dans les cieux ukrainiens de cette dernière ne ferait qu'un pli.

Six semaines après le début du conflit, force est de constater que celles et ceux qui voyaient déjà les avions ukrainiens tomber les uns après les autres et laisser la place à leurs rivaux russes se sont trompés: les forces aériennes de Kiev continuent de résister, et font même mieux que ça en infligeant de lourdes pertes à leurs ennemis.

Cela ne fait donc aucun doute: l'armée de l'air ukrainienne est donc hautement compétente. Mais le problème initial n'a pas changé, voire a empiré: elle manque sérieusement de matériel pour conserver la maîtrise de son ciel, et limiter les possibilités des troupes russes au sol.

Il a un temps été question de transférer à l'Ukraine des Su-27 et MiG-29 des stocks de pays membres de l'Otan, comme la Pologne par exemple, mais la manœuvre s'est transformée en un imbroglio politique et stratégique auquel les États-Unis ont fini par mettre leur véto.

Cela n'empêche pas le gouvernement ukrainien de continuer de réclamer à corps et à cris la fourniture urgente de nouveaux chasseurs et bombardiers, qu'elle estime légitimement indispensable à sa défense face à l'agresseur.

Fin mars, elle réclamait ainsi publiquement sur Tweeter des F-15 et des F-16 («la quatrième génération serait suffisante»), expliquant au passage que ses pilotes n'auraient besoin que de deux ou trois semaines d'entraînement pour pouvoir les piloter.

In the sky, the greatest need is for fighter jets - F-15s and F-16s of the fourth generation or higher would be sufficient; 🇺🇦 pilots can learn to fly these with just 2-3 weeks of training. (12/16) — Ukrainian Air Force (@KpsZSU) March 31, 2022

Les choses, malheureusement et comme l'explique Business Insider, sont loin d'être aussi simples. Tous deux de conception et de fabrication américaines, le F-16 et le F-15 sont d'excellents appareils, qui offriraient sans doute un boost appréciable aux forces aériennes ukrainiennes, dont les Su-27 et MiG-29 sont vieillissant et n'ont pas été «upgradés» comme ceux des Russes.

Produits en très grandes quantités, vendus en nombres de même magnitude dans le monde entier, les appareils ne manquent pas et il serait sans doute «simple», toute chose étant relative par ailleurs, d'en dégoter quelques uns pour les offrir ou les vendre à Kiev.

Pas si simple

Mais ensuite? Mais ensuite, les choses se corsent, très sérieusement. L'entraînement d'abord. Un pilote de chasse est un as, capable de voler dans n'importe quel appareil. Nul doute que deux à trois semaines d'apprentissage suffirait aux aviateurs ukrainiens à prendre les cieux avec leurs nouveaux F-16 ou F-15 sans s'écraser dans la minute.

Mais pour des missions plus complexes, et en combat? C'est une toute autre paire de manche. Comme le note Business Insider, l'US Air Force dispose d'un programme permettant à un pilote déjà habitué à d'autres aéronefs américains (ce que ne sont pas les aviateurs ukrainiens) de prendre le manche d'un F-16: ces cours de base ne prennent pas deux à trois semaines mais six au total.

Et ces six semaines intensives ne servent qu'à apprendre les bases de l'appareil. Pour des missions de combat, en particulier à très haut risque comme aller frapper des cibles ou abattre des agresseurs derrière les lignes voire en territoire ennemi, chose indispensable pour établir une véritable «no-fly zone», ce serait sans doute largement insuffisant.

Mais ce n'est pas tout. Faire voler un appareil est une chose. Le préparer pour le combat, l'entretenir, le réparer en est une autre. Cela réclame beaucoup de monde (une moyenne de 25 personnes au sol pour un seul F-15 ou F-16 en vol, selon les chiffres de Business Insider). Cette moyenne de 25 personnes concerne l'armée de l'air américaine, et il est bien sûr possible de faire avec moins –mais en temps de guerre, les besoin sont à l'évidence nombreux.

En outre, ce personnel au sol doit également être formés à la manipulation, la préparation, la vérification, la réparation de ces complexes nouvelles machines, nouveaux moteurs, nouveaux armements, toutes ces nouvelles choses dont ils ignorent logiquement pour l'instant à peu près tout. Une formation qui dure 18 mois aux États-Unis.

Enfin, il y a le problème de la compatibilité matérielle des armements. L'armée de l'air ukrainienne opère jusqu'ici des appareils issus de l'ex-URSS. Missiles, bombes, roquettes ou canons sont issus de ce système.

Passer sur des avions occidentaux signifierait changer intégralement cette matrice –comme passer d'un PC sous Windows à un Mac, avec la pression de la guerre et le frisson de la mort en plus. Là aussi, il faut former les personnels au sol, et organiser une toute nouvelle logistique pour ces munitions inédites mais évidemment indispensables.

Bref, pour quiconque souhaite fournir des armements à l'Ukraine et l'aider dans sa résistance face à la Russie, l'idée de lui fournir des F-16 ou des F-15 est séduisante sur le papier, mais semble à court terme tout à fait irréaliste. Plus, en tout cas, que l'hypothèse du transfert de MiG-29 polonais ou bulgares –peut-être faudra-t-il y revenir dans les prochaines semaines.