Tchernobyl, Donbass: vers un désastre environnemental permanent en Ukraine?

Le 24 février en fin d'après-midi, heure française, la nouvelle tombait et faisait un peu plus pénétrer la guerre en Ukraine dans le royaume très malaisant d'une catastrophe surréaliste.

Après quelques heures d'un combat semble-t-il acharné, et comme prophétisé par certains observateurs il y a quelques semaines, les forces russes se sont emparées de Tchernobyl et de la zone d'exclusion radioactive qui l'environne.

BREAKING: Ukraine says it has lost control of the Chernobyl nuclear site after a fierce battle with Russian troops. Chernobyl was the site of the world's worst nuclear disaster in 1986. https://t.co/wYfZfjyNKS

Cette capture, qui laisse le sarcophage contenant la catastrophe de 1986 dans un état encore inconnu, s'accompagnerait d'une prise d'otages du personnel de la centrale et des installations environnantes, faisant fulminer Washington.

Mais le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, n'hésitait pas à parler d'une déclaration de guerre à l'Europe toute entière, elle aussi prise en otage par cette capture russe d'un lieux qui n'est pas seulement le symbole éteint des dangers du nucléaire, mais qui reste le lieux de dangers actifs et indicibles pour le continent dans son ensemble.

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.