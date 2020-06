Comment manifester sans se faire fliquer ses données

De part et d'autre du globe, la mort de George Floyd a ému les foules, faisant naître des mouvements de protestation. Mais manifester signifie parfois laisser de côté un aspect crucial: la protection de ses données numériques.

Localisation, messages, photographies de vous-même ou de vos proches, voici des astuces pour éviter que ces informations et contenus ne soient partagés et analysés.

Localisation secrète

Sécurité rime bien souvent avec discrétion. Il est donc préférable de désactiver les paramètres de localisation de votre téléphone portable. Sur les iPhones et les smartphones opérant sous Android, la manœuvre ne nécessite que quelques clics –un mode avion peut faire l'affaire.

Si vous êtes connecté·e à un compte Facebook, Instagram ou Twitter, vérifiez que vos données ne transmettent pas votre localisation en temps réel.

Faites en outre attention à ce que les photos ou textes que vous partagez sur les réseaux sociaux ne contiennent pas d'indices sur l'endroit où vous vous trouvez. Créer un nouveau compte, moins identifiable, est une autre solution pour passer incognito.

Smartphone de rechange

Il est notre outil le plus précieux, souvent scotché à notre main, mais au cœur des rassemblements, le smartphone peut nous trahir. Si vous tenez à transmettre des informations par téléphone ou prendre d'éventuelles photos ou vidéos de ce que vous voyez, optez pour un appareil différent de celui que vous utilisez habituellement.

Certains smartphones à moindre coût sont de bonne qualité; choisissez un modèle résistant –le risque de casse est élevé en manifestation– et veillez à ce qu'il contienne le moins de données personnelles possible.

Si disposer de deux téléphones n'est pas à votre portée, pourquoi ne pas simplement vous séparer de votre portable le temps de la mobilisation? Si vous vous rendez à plusieurs à l'événement, convenez à l'avance d'un horaire et d'un lieu de rendez-vous, afin de ne pas perdre vos ami·es dans la foule.

Déverrouillage manuel

Pour une sécurité maximale, désactivez vos outils de déverrouillage biométrique, tels que Face ID ou Touch ID. En cas de garde à vue, il est facile pour la police de débloquer votre appareil grâce à votre doigt ou votre visage; un code est plus difficile à deviner, et on ne peut légalement pas vous forcer à le donner.

Il est enfin recommandé de se servir d'une messagerie cryptée, qui empêche la consultation du contenu de vos échanges personnels. WhatsApp est la plus connue, mais vous pouvez aussi vous tourner vers Signal ou Telegram.

Inutile d'être un génie de l'informatique pour protéger ses données et son identité: armé·e de toutes ces techniques, ainsi que de celles vous permettant, si la loi l'autorise, de déjouer une reconnaissance faciale de plus en plus présente, vous êtes paré·e pour aller manifester l'esprit tranquille.