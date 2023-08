Des hackers chinois auraient infiltré pendant des mois l'agence japonaise de... cybersécurité

La Chine serait derrière une opération de cyberespionnage qui a ciblé le National Center of Incident Readiness and Strategy for Cybersecurity (NISC), l'agence japonaise de cybersécurité, selon les officiels interrogés par le quotidien économique britannique Financial Times.

Une attaque qui a commencé à l'automne 2022, mais qui n'a été détectée qu'en juin 2023, permettant aux espions d'accéder à des données sensibles pendant une durée allant jusqu'à neuf mois.





Je m'abonne Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de korii. et ne ratez aucun article.

Ce piratage intervient au pire moment pour Tokyo, en plein renforcement de sa coopération militaire avec ses alliés régionaux et occidentaux. Le Japon doit notamment participer au projet d'avion de combat Global Combat Air Programme (GCAP), aux côtés du Royaume-Uni et de l'Italie (l'Arabie saoudite souhaitant rejoindre le trio). Cela supposant des échanges de données sensibles, le piratage a de quoi refroidir les ardeurs de ses partenaires, notamment à Londres et Washington.

«Ce mois-ci, le Washington Post a rapporté la découverte d'une attaque massive contre les réseaux de défense japonais, menée par des pirates informatiques militaires chinois fin 2020. En juillet 2023, le port de Nagoya a été fermé temporairement après ce qui semblait être une cyberattaque russe par rançongiciel», indique le Financial Times. Selon les experts gouvernementaux japonais, ces actions s'inscrivent dans un effort continu de la Chine «visant à tester les cyberdéfenses du Japon».

À la traîne

Les pirates chinois auraient apparemment pu accéder à de nombreux courriels du NISC en compromettant l'adresse e-mail d'un seul de ses employés. Début août, l'organisation a prévenu ses partenaires étatiques et privés que des données confidentielles avaient pu fuiter à l'extérieur entre octobre 2022 et juin 2023.

Étant donné que le NISC est rattaché au cabinet du Premier ministre japonais, une enquête est en cours pour déterminer si les hackers ont pu accéder aux données d'autres organes du gouvernement japonais, avec qui l'agence de cybersécurité partage ses bureaux dans le centre de Tokyo.

À lire aussi Des télescopes situés à Hawaï et au Chili ciblés par une mystérieuse cyberattaque

«Les efforts du Japon pour renforcer ses capacités de défense contre les cyberattaques ont été limités par un manque de personnel et d'expertise numérique. Les plans du gouvernement se sont concentrés sur le renforcement de la cyberunité qui fait partie des Forces japonaises d'autodéfense. Fin mars 2023, celle-ci comptait un peu moins de 900 membres, contre 6.200 pour son homologue aux États-Unis et au moins 30.000 en Chine», indique également le quotidien britannique.

De son côté, le ministère des Affaires étrangères chinois s'est défendu de tout piratage et préfère rappeler que les États-Unis et la National Security Agency (NSA) ont mené, par le passé, des opérations de cyberespionnage contre le Japon, selon des révélations faites par WikiLeaks en juillet 2015.