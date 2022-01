En paralysant les trains biélorusses, des hackers jouent un vilain tour à Vladimir Poutine

Tous les yeux sont braqués sur la frontière russo-ukrainienne, où Vladimir Poutine masses troupes et matériels depuis des semaines pour menacer d'une invasion de l'Ukraine.

Le Président russe pourrait pourtant se servir d'un pays tiers, allié et voisin, comme seconde base de son attaque et deuxième élément d'une tenaille stratégique difficile à contrer: la Biélorussie d'Alexandre Loukachenko où, sous couvert de manœuvres, Moscou a également bâti une notable force d'intervention armée.

En face, alors que les États-Unis commencent préparer des milliers de militaires supplémentaires –ainsi qu'un porte-avion– pour épauler les troupes européennes de l'OTAN, et demandent aux familles de leurs diplomates basés à Kiev de quitter le pays, des alliés inattendus de l'Ukraine se sont fait jour: les «Cyber-Partisans», un groupe de hackers biélorusses anti-Loukachenko, bien décidés à faire dérailler son support militaire à la Russie.

Dérailler au sens propre du terme: comme l'expliquent Bloomberg ou Ars Technica notamment, c'est en paralysant le système ferroviaire biélorusse que les hacktivistes en question comptent jeter quelques grosses pincées de sable dans les rouages bien huilés du plan Poutine-Loukachenko.

At the command of the terrorist Lukashenka, #Belarusian Railway allows the occupying troops to enter our land. We encrypted some of BR's servers, databases and workstations to disrupt its operations.❗️Automation and security systems were NOT affected to avoid emergency situations