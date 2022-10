Les hologrammes intégraux, le futur des réunions en visio

Le monde du travail ne cesse d'évoluer, et le Covid-19 n'y est pas pour rien: les discussions en visio sont de plus en plus de mise, le télétravail continue d'être privilégié ou recommandé par une partie des entreprises, et il est donc possible de participer à certaines réunions en ayant gardé son pantalon de pyjama ou avec un chat sur les genoux –ces deux options n'étant pas incompatibles.

Mais allez savoir pourquoi, on n'est jamais tranquille bien longtemps. Depuis peu, raconte The Guardian, une entreprise nommée Proto commercialise en effet des dispositifs permettant de créer notre hologramme intégral, c'est-à-dire des pieds à la tête, afin que notre avatar en trois dimensions puisse participer à la prochaine réunion Zoom de notre entreprise.

«C'est comme ça que les grands dirigeants mondiaux se rencontreront», affirme le PDG David Nussbaum, qui fut sans doute inspiré par l'hologramme de Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais pourquoi nous faire ça à nous, travailleurs et travailleuses n'aspirant pas à diriger la planète et n'ayant clairement rien demandé? «Il y a davantage de connexion émotionnelle que sur un écran en deux dimensions», prétend le boss de Proto, récemment interrogé par la BBC. Qu'il soit permis d'en douter.

Soixante centimètres de nous

Concrètement, l'invention proposée par Proto permettra de voir ses interlocuteurs et interlocutrices se matérialiser sous forme réduite dans une sorte de boîte blanche d'une soixantaine de centimètres, prévue à cet effet. Le mot «hologramme» ne serait d'ailleurs pas le plus approprié, explique David Nussbaum, qui confesse ne l'employer que pour tenter de faire comprendre le concept à son hypothétique clientèle.

«On projette une image de vous en 2D, mais la façon dont votre ombre et vos reflets sont capturés dans un espace en 3D, à l'aide d'une caméra 4K, crée un effet de volumétrie qui convainc le cerveau qu'il est en train de regarder un jumeau hyper réaliste en 3D», tente-t-il de résumer.

Pour obtenir une version numérique de soi-même, nul besoin de disposer d'un matériel incroyable... mais il faut du matériel quand même. Télécharger une appli et créer un compte, c'est à la portée de presque tout le monde; disposer d'une caméra sur pied et d'un écran blanc, ça l'est nettement moins. La version dédiée aux entreprises est disponible au prix de 5.000 dollars, soit 4.977 euros.

De leur côté, les particuliers pourront bientôt acquérir un système similaire pour environ 2.000 dollars. Car Proto n'entend pas rester cantonné au monde du travail: son argument de vente, c'est que tout, des appels à des membres de la famille aux consultations médicales en ligne, peut devenir plus convivial, chaleureux, immersif. Tout ceci au mépris des personnes souhaitant pouvoir passer leurs appels en sous-vêtements.