Omega invente la première montre automatique qui ne retarde jamais

C'est un record battu par l'horloger suisse Omega: sa nouvelle montre automatique Speedmaster Super Racing, vendue 12.500 euros, affiche une précision certifiée de 0/+2 secondes, ce qui signifie qu'elle ne retarde jamais et n'avance pas de plus de deux secondes par jour.

À titre de comparaison, Rolex était parvenu à obtenir -2/+2 secondes, tandis que le Contrôle officiel suisse des chronomètres (COSC) certifie en dessous de -4/+6 secondes.

Pour rappel, les montres automatiques sont des montres mécaniques, dépourvues d'électronique, dotées d'un système qui permet de les recharger à l'aide des mouvements du poignet et d'accroître leur autonomie (elles doivent néanmoins être remontées manuellement tous les deux ou trois jours).

En plus du design et des matériaux utilisés, le mécanisme constitue l'un de leurs principaux attraits pour les acheteurs d'horlogerie haut de gamme. En revanche, les montres mécaniques, automatiques ou non, sont moins précises que les montres électroniques à quartz.

Pour obtenir cette précision inédite, Omega a développé un balancier spiral inédit: le «Spirate». Le balancier spiral constitue le «cœur» d'une montre mécanique et est responsable de sa précision: «Il effectue un mouvement de va-et-vient circulaire et divise le temps en unités égales.»

Le ressort du Spirate est constitué de silicium, qui dispose de caractéristiques très intéressantes pour l'horlogerie (anti-magnétique, inoxydable, etc).

Mais le matériau est si fragile que les horlogers chargés d'entretenir les montres (une tocante mécanique devant être révisée régulièrement) dont les balanciers spiraux sont équipés de ressorts en silicium n'ont normalement pas le droit d'y toucher.

Cependant, sur ce nouveau système, il sera modifiable. Cela permettra d’obtenir des précisions folles.



Or, Omega, en utilisant la technique de la gravure ionique réactive profonde, jusqu'ici plutôt employée en micro-électronique, est parvenu à fabriquer un ressort de balancier spiral en silicium qui soit modifiable –donc réglable– par un horloger. Afin que, au fil des révisions successives, l'Omega Speedmaster Super Racing ne retarde jamais.