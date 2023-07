L'IA générative utilisée pour créer du contenu pédocriminel

Sans aucun cadre éthique ni moral, l'intelligence artificielle (IA) répondra toujours aux demandes de l'esprit humain sans se poser de questions. Une aubaine pour les pédocriminels, qui y ont rapidement trouvé un moyen de générer des images mettant en scène des enfants.

Cette utilisation de l'IA n'a pas échappé à la chercheuse et journaliste indépendante Octavia Sheepshanks. Après une enquête de plusieurs mois, elle a contacté la BBC, qui dévoile comment tout un commerce d'images illégales s'est monté entre autres via le populaire site Patreon.





Les images sont créées grâce à Stable Diffusion, qui fonctionne comme Midjourney: les utilisateurs n'ont qu'à entrer la description des clichés qu'ils souhaitent voir générés et l'IA s'exécute, produisant dans ce cas des scènes d'agressions sexuelles et de viols d'enfants: «Les possibilités laissées par l'IA ont provoqué un flot d'images de ce genre. Il ne s'agit pas que d'images de jeunes filles, on trouve aussi des tout-petits», raconte Sheepshanks.

«Tolérance zéro»

Les productions les plus «soft» sont ensuite postées sur un site hébergé au Japon, où la représentation sexualisée d'enfants n'est pas illégale. Les contenus y sont promus via des mots-clés précis, et ceux qui veulent en voir davantage sont orientés dans un second sens vers Patreon, où il peuvent s'abonner à des créateurs de contenus pédocriminels.

Contactée par la BBC, la plateforme américaine a admis être submergée par ce type de contenus, mais assure appliquer une politique de «tolérance zéro».

De son côté, Stability AI, qui possède le générateur d'images Stable Diffusion, a déclaré interdire «toute utilisation abusive à des fins illégales ou immorales sur nos plateformes». Mais une version open source du logiciel permet de contourner les filtres éthiques mis en place.

Même si aucun enfant n'est réellement violé ou agressé dans le cadre de la production de ces images, le Royaume-Uni les considère tout aussi illégales que les vraies et en interdit la possession et la diffusion. Car elles pourraient provoquer un passage à l'acte de certains pédophiles et selon Ian Critchley, policier spécialisé dans la protection des enfants, leur profusion pourrait ralentir le processus d'identification des vraies victimes d'agressions.