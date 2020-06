Les indispensables pour télétravailler en toute sécurité

Confinement oblige, beaucoup de personnes ont dû s'adapter à un mode de travail inédit pour elles: à domicile, et avec les moyens du bord. Or, à la maison, on n'a pas toujours à disposition tous les équipements pour protéger ses données, ce qui peut nous exposer à des failles de sécurité, pour le plus grand bonheur des hackers. Voici donc quelques principes pour travailler en toute sérénité.

Les mises à jour vous ferez

Se protéger des risques de hacking et autres détournements de données confidentielles ne requiert pas toujours un niveau important en informatique. Pour commencer, il existe quelques gestes simples à effectuer pour mettre en place un niveau standard de sécurité.

Veillez à programmer une authentification à deux facteurs sur vos comptes, avec confirmation par sms ou mail, par exemple. En cas de tentative de connexion non consentie, vous serez informé·e et pourrez immédiatement changer votre mot de passe, par exemple.

Privilégiez un mot de passe complexe (minuscules, majuscules, chiffres, ponctuation) voire, mieux encore, une phrase de passe. Les gestionnaires de mot de passe peuvent en outre grandement vous simplifier la vie.

Faire des mises à jour aussi régulièrement que possible renforce la sécurité des systèmes d'exploitation en comblant les éventuelles failles. Attention par ailleurs aux sites et logiciels gratuits. «Une entreprise qui donne quelque chose gratuitement en tire forcément quelque chose», confie Rizwan Virani, président d'Alliant Cybersecurity à Vox.

Enfin, évitez de travailler avec votre matériel personnel. «Quand les lignes entre le personnel et le professionnel se brouillent, on est davantage exposé, car le volume d'activité numérique à domicile augmente.»

À un VPN vous souscrirez

Les Virtual Private Networks, ou VPN, sont des logiciels payants permettant de se connecter sur un serveur public. En télétravail, un VPN peut permettre de se connecter sur le réseau protégé du lieu de travail, tout en étant chez soi.

Il protège l'adresse IP et permet de naviguer sur le net en toute discrétion. Attention tout de même à souscrire auprès d'une entreprise reconnue, car il existe nombre d'entreprises malveillantes ou aux desseins flous.

Le conseil vaut également si vous possédez un Mac. Malgré la croyance populaire de leur imperméabilité à toute attaque, ils sont en réalité tout aussi exposés que les autres ordinateurs.

Du portable vous vous méfierez

En y réfléchissant bien, on se rend rapidement compte que tous nos foyers sont truffés d'appareils électroniques susceptibles d'enregistrer des données sur notre quotidien. «Les gens négligent souvent leurs téléphones car ils les considèrent comme des objets personnels et non professionnels», explique Mark Ostrowski, conseiller en cybersécurité.

«Il y a pourtant eu une énorme hausse des détections de logiciels malveillants sur les téléphones portables depuis le début du Covid-19», poursuit-il. Attention donc aux mails suspicieux et autres pop-ups frauduleux sur votre smartphone.

Tous les appareils connectés sur le réseaux wifi du domicile sont de potentielles menaces, des sextoys aux enceintes connectées. Vox conseille donc de limiter l'accès internet aux seuls objets connectés indispensables à votre tâche, afin de limiter tout risque. Dernière petite note: parce que tout perdre est une horreur, n'oubliez jamais, pour vos données professionnelles comme personnelles, l'importance des sauvegardes distantes et multiples.