Une influenceuse a créé son double en IA et loue ses services

L'intelligence artificielle est de plus en plus performante et avec l'évolution des chatbots, les relations sociales ne cessent de se réinventer –pour le meilleur ou le pire, on ne sait pas trop. Futurism raconte qu'une influenceuse a développé une IA à son image, qu'elle propose à la location comme «petite amie» virtuelle.

Caryn Marjorie, une Américaine de 23 ans, a créé son double virtuel avec l'aide de la société d'intelligence artificielle Forever Voices et du ChatGPT-4 de la société OpenAI.





CarynAI, un chatbot vocal, a été programmé pour reproduire des mimiques et des expressions humaines. Pour «seulement» un dollar par minute, il est possible de prétendre avoir une conversation avec une petite copine artificielle.

«Que vous ayez besoin de quelqu'un pour vous réconforter, vous aimer, ou que vous voulez simplement vous plaindre de votre travail ou des études, CarynAI sera toujours là pour vous», explique la jeune femme au magazine Fortune.

L'influenceuse compte plus d'1,8 million d'abonnés sur Snapchat et des centaines de milliers supplémentaires sur d'autres applications telles que TikTok ou Instagram. Cette IA est, selon elle, un moyen de se rapprocher de ses fans, de leur apporter du réconfort et d'atténuer la solitude qu'ils peuvent ressentir.

Les conversations avec CarynAI peuvent aller de simples discussions sur l'avenir au partage de sentiments plus intimes –oui, s'engager dans des conversations sexuelles aussi. L'application, qui compte 99% d'hommes, accumule plus de 1.000 utilisateurs et a déjà récolté plus de 71.610 dollars en seulement une semaine. D'après la créatrice, elle pourrait rapporter plus de 5 millions de dollars par mois. «CarynAI ne pourra jamais me remplacer. Elle est seulement une extension de moi, de ma conscience», affirme-t-elle.

L'avenir des relations humaines en danger?

Les compagnons alimentés par l'IA ne sont bien sûr pas nouveaux. L'application Replika a déjà rassemblé une base d'utilisateurs dévoués, tout comme Characters.AI, une start-up récemment évaluée à plus d'un milliard de dollars. Toutefois, CarynAI se distingue. Les utilisateurs ne parlent pas avec un personnage animé qui possède seulement quelques répliques toutes faites. À la place, ils sont face à un chatbot hyper-réaliste, conçu pour brouiller les pistes entre la fiction et la réalité.

Les experts ont tout de même quelques réserves concernant l'expérience. «J'aimerais que l'on réfléchisse sérieusement à la manière dont cela pourrait affecter, influencer et même façonner nos interactions avec d'autres personnes», confie Jason Borenstein, directeur des programmes d'éthique de cycles supérieurs à l'Institut de technologie de Géorgie.

Il y a bel et bien un risque que les relations virtuelles avec des chatbots IA deviennent la norme et que les relations entre humains se détériorent, surtout si les interactions commencent dès le plus jeune âge.