L'IA pourra-t-elle nous aider à anticiper une prochaine pandémie?

Souvenez-vous de ces temps troublés, quand nous suivions, dépassés, l'émergence des variants du Covid-19, plongés dans la perplexité et l'inquiétude de la survenue d'une mutation plus dangereuse que les précédentes.

Malgré tous ses efforts, la communauté scientifique internationale laissait tout de même une longueur d'avance au virus, qui décidait quand et comment il se déclinerait sous une forme plus contagieuse... ou plus grave.





Ce cauchemar biologique pourrait devenir un vestige du passé, grâce au travail de l'Institut de recherches Scripps (basé en Californie) et de l'université Northwestern (située dans l'Illinois), comme le rapporte le site Interesting Engineering. Les deux équipes de scientifiques américains ont mis au point un système basé sur l'intelligence artificielle et capable de prédire la manière dont un virus peut évoluer, selon une étude publiée le 21 juillet 2023 dans la revue Cell Patterns.

Regarder, identifier, détecter

Le système, appelé EWAD («early warning anomaly detection», soit «détection précoce des anomalies»), utilise l'apprentissage automatique (ou machine learning), pour analyser les séquences génétiques, les fréquences et les taux de mortalité des variants des virus, au fur et à mesure qu'ils se propagent dans le monde.

Pour s'assurer de son efficacité, les chercheurs ont testé ses capacités en lui faisant revivre l'épisode de pandémie de Covid-19 à partir de données réelles. Le système EWAD a réussi à déterminer la manière dont le SARS-CoV-2 allait muter, à identifier les variants préoccupants et à mesurer l'impact de mesures sanitaires telles que la vaccination et le port du masque sur l'expansion de la maladie.

«Nous avons pu constater que des variants génétiques clés apparaissaient et devenaient plus fréquents, que le taux de mortalité évoluait et que tout cela se produisait quelques semaines avant que les variants préoccupants ne soient officiellement reconnus par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS)», explique William Balch, microbiologiste à l'Institut de recherche Scripps et un des principaux auteurs de l'étude.

Grâce à la technique mathématique de covariance spatiale basée sur un processus gaussien, EWAD est capable de prédire de nouvelles données à partir des données existantes et de leurs relations. L'avantage de ce système est de pouvoir également détecter des modèles et des règles d'évolution des virus, indécelables dans la masse des données.

«L'un des grands enseignements de ce travail est qu'il est important de prendre en compte non seulement quelques variants importants, mais aussi les dizaines de milliers d'autres variants non désignés, que nous appelons la “matière noire des variants”», explique encore William Balch.