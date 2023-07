L'intelligence artificielle peut deviner votre bord politique rien qu'en vous regardant

Y'a-t-il un lien entre votre physique et vos convictions politiques? C'est à cette question qu'a tenté de répondre une équipe de chercheurs danois en utilisant, ô surprise, l'intelligence artificielle (IA).

Grâce à l'apprentissage en profondeur (deep learning), les chercheurs sont parvenus à prédire l'appartenance politique d'une personne avec une précision de 61%, rapporte le site Modern Diplomacy. Pour cela, il leur a suffi de présenter à l'IA une photo du sujet en question.





Les résultats sont clairs: d'après l'IA, les politiciens d'extrême droite auraient tendance à être plus souriants que ceux de gauche, qui eux seraient plus souvent associés à des visages sérieux.

La beauté serait donc de droite?

Par ailleurs, les femmes jugées séduisantes seraient plus conservatrices, alors que celles perçues comme méprisantes pencheraient clairement à gauche. Une nouvelle inégalité, puisque chez les hommes, le critère de beauté ne rentrerait pas en compte dans la prédiction de l'idéologie.

Pour en arriver à ce résultat, Stig Hebbelstrup Rye Rasmussen de l'université d'Aarhus et son équipe ont nourri l'IA avec plus de 4.600 portraits de candidats aux élections municipales danoises de 2017, en excluant les barbus, les candidats non-caucasiens et surtout les centristes. Ensuite, en utilisant différents algorithmes, dont notamment la technologie de reconnaissance faciale de Microsoft, ils ont pu soumettre à ce réseau neuronal artificiel des portraits de parlementaires danois pour tester leur nouvel outil.

«Nos résultats ont confirmé la menace que pose le deep learning pour la vie privée, précisent les chercheurs. En utilisant un réseau préexistant et déjà disponible, entraîné uniquement avec des données disponibles publiquement, nous avons pu prédire l'idéologie d'une personne 60% du temps.»

Le résultat n'est donc pas encore extrêmement fiable, mais l'évolution rapide de l'intelligence artificielle et l'essor de la vidéosurveillance algorithmique dans le monde (et en France) dessinent déjà les implications que de tels outils pourraient avoir.

