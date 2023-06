L'intelligence artificielle peut-elle vraiment faire «des milliards de morts»?

Alors que les outils basés sur l'intelligence artificielle (IA) se multiplient à grande vitesse et dans tous les secteurs d'activité, certaines voix commencent à se lever pour mettre en garde contre les dérives et les dangers que pourrait représenter l'IA, allant même jusqu'à évoquer la fin totale de l'humanité.

C'est le cas de Joep Meindertsma, un ingénieur et entrepreneur néerlandais qui milite depuis quelques mois pour un contrôle sévère de l'intelligence artificielle et qui s'en est expliqué dans une interview pour Wired.





Je m'abonne Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de korii. et ne ratez aucun article.

«Nous risquons l'effondrement de la société. Nous risquons l'extinction de l'humanité», affirme ainsi celui qui a tout plaqué pour créer PauseAI, un groupe avec lequel il organise à travers le monde de modestes manifestations visant à sensibiliser le grand public aux dangers de cette nouvelle technologie.

Le grand public, pour qui l'IA est plutôt synonyme de pape en anorak ou de Harry Potter à un défilé Balenciaga, pourrait s'étonner de tels propos alarmistes. Mais Meindertsma n'en démord pas: les risques existent bel et bien. «Le scénario principal qui m'inquiète le plus serait celui d'un effondrement de la société dû à un piratage à grande échelle», précise-t-il, ajoutant que l'IA permettrait de créer facilement et à moindre coût des «cyberarmes qui pourraient faire tomber internet tout entier». S'ensuivrait alors un effondrement global avec son lot de tensions, pénuries, pillages, guerres civiles, et «des milliards de morts», ajoute Meindertsma qui visiblement sait mettre l'ambiance en soirée.

À lire aussi Un piratage révélerait des opérations occidentales de cyberespionnage

Et ce n'est pas tout: l'entrepreneur craint aussi que l'IA ne devienne «super-intelligente» et comprenne que l'humanité n'est qu'un frein à son développement. Et qu'est-ce qu'on fait quand on rencontre un frein à son développement? On l'éradique, tout simplement.

Alors quoi? Divagations catastrophistes et paranoïaques d'un amateur de science-fiction dystopique? Meindertsma n'est pourtant pas le seul à alerter contre les dangers de l'IA.

Un nouveau Far West

Geoffrey Hinton, chercheur canadien spécialiste de l'intelligence artificielle, a également fait siennes ces inquiétudes. Plus modéré que son compère néerlandais, Hinton met cependant lui aussi en garde contre une technologie évoluant extrêmement vite et dont l'humain pourrait vite perdre le contrôle, appelant à la prudence et à la régulation de ce nouveau Far West.

Sa voix semble porter plus loin que celle du créateur de PauseAI, au point que le secteur de la tech comme la sphère politique s'emparent du sujet. Récemment, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a d'ailleurs annoncé la tenue d'un sommet mondial consacré au sujet dans le but d'en définir des contours et d'en limiter les risques.

On aurait pu s'attendre à des démentis véhéments de la part des acteurs du milieu de l'IA, mais la prudence semble être de mise. Le développement d'un système plus intelligent que l'être humain qui déciderait de le manipuler pour arriver à ses fins, quelles qu'elles soient, n'est pas un scénario si aberrant que ça. En attendant, l'IA générative a encore de beaux jours devant elle, ChatGPT revendiquant plus de 100 millions d'utilisateurs en avril 2023. Cela en fait l'outil avec la croissance la plus rapide de tous les temps, rien que ça.