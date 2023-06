Utiliser des IA au travail nous rendrait alcooliques et insomniaques

Les intelligences artificielles (IA) vont-elles finir par avoir raison de l'espèce humaine? À vrai dire, on n'en sait rien, même si une poignée de spécialistes affirment depuis quelques semaines que l'humanité est en danger. Quoi qu'il en soit, si l'IA ne nous tue pas, elle est peut-être en train d'accélérer notre transformation progressive en loques humaines. Ni plus, ni moins.

Dans une étude publiée par le Journal of Applied Psychology, on apprend en effet que le recours croissant aux intelligences artificielles dans le monde du travail peut avoir un impact conséquent sur l'état émotionnel des travailleurs et travailleuses. Nous risquerions en effet de glisser en masse vers un état de forte instabilité mentale, avertissent les scientifiques.





Je m'abonne Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de korii. et ne ratez aucun article.

Pour cela, confesse Gizmodo, nul besoin de nous piquer nos emplois. Le processus est bien plus insidieux que ça: les IA auraient tendance à renforcer notre sentiment de solitude, puisqu'elles contribuent à diminuer les interactions entre les êtres. Besoin d'un regard extérieur sur leur travail ou d'un coup de pouce pour les aider à débloquer une situation? Les employés qui utilisent régulièrement une intelligence artificielle pour les suppléer n'ont quasiment plus besoin de parler avec leurs collègues.

L'alcool, une valeur refuge

Cet état de déconnexion accrue ne se matérialise d'ailleurs pas que par une forte impression de solitude: les chercheurs et chercheuses ont aussi noté une certaine tendance à l'insomnie, ainsi qu'une consommation d'alcool plus importante. Des conclusions qui résultent d'une étude menée conjointement aux États-Unis, en Malaisie, en Indonésie et à Taïwan.

À lire aussi Quand Pornhub se met à faire de la politique

«L'avancée rapide des systèmes d'intelligence artificielle est en train de déboucher sur une nouvelle révolution industrielle, qui redéfinit le monde du travail de façon souvent positive, mais avec aussi quelques dangers méconnus, résume Pok Man Tang, professeur de management à l'université de Géorgie et responsable de l'étude, interrogé par The Daily Beast. Cela inclut de potentiels dommages mentaux et physiques pour les employés.»

Paradoxalement, l'étude montre aussi que les personnes utilisant régulièrement des IA dans le cadre de leur travail se montraient souvent plus à l'écoute de leurs collègues et davantage susceptibles de leur prêter main forte en cas de besoin. Mais cet esprit d'ouverture et d'entraide résulterait en fait d'un sentiment de solitude poussé et d'un besoin urgent d'interactions humaines.