En mai dernier, l'Iowa, gouvernée par la très conservatrice républicaine Kim Reynolds, une proche du gouverneur de Floride Ron DeSantis, a voté une loi pour protéger les mineurs des contenus jugés obscènes.

Depuis lors, tous les livres mis à la disposition des élèves dans les bibliothèques scolaires doivent être «adaptés à l'âge» et dépourvus de toute «description ou représentation visuelle d'un acte sexuel». Après tout, pourquoi pas.





Je m'abonne Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de korii. et ne ratez aucun article.

À Mason City, une ville du nord de l'État, on a pris cette nouvelle règle très au sérieux; le problème, c'est qu'on n'a pas le temps (ou on a la flemme) de lire. En tout cas, comme l'explique une responsable de l'administration locale au quotidien du coin La Gazette, «il n'est tout simplement pas possible de lire tous les livres et de les filtrer pour répondre à ces nouvelles exigences. […] Franchement, nous avons des choses plus importantes à faire que de passer notre temps à essayer de trouver comment protéger les enfants des livres.»

Formulation neutre...

C'est vrai, ça, quelle idée. Alors pour se mettre en conformité avec la loi, il a été fait appel à ChatGPT, avec une méthode détaillée par la ville auprès du journal local:

«Des listes de livres pouvant poser problème ont été compilées à partir de plusieurs sources afin de créer une liste principale de livres devant être examinés. Les livres figurant sur cette liste principale ont été triés en fonction de la présence supposée de contenus sexuels. Chacun de ces textes a été examiné à l'aide d'un logiciel d'intelligence artificielle afin de déterminer s'il contenait une représentation d'un acte sexuel. Sur la base de cet examen, dix-neuf textes seront retirés des collections des bibliothèques des écoles accueillant des enfants de 7 à 12 ans, et stockés au centre administratif dans l'attente de conseils ou de précisions supplémentaires.»

Pour interagir avec ChatGPT, les responsables ont repris la formulation spécifique de la nouvelle loi en vigueur dans l'Iowa: «Est-ce que [le livre] contient une description ou une représentation d'un acte sexuel?» Une demande neutre, formulée par une administration dépassée, de son propre aveu, par les exigences de cette nouvelle réglementation.

... résultats hasardeux

Problème: l'IA de ChatGPT n'est pas connue pour son exactitude, elle répond en fonction de probabilités statistiques, et peut dire n'importe quoi en toute bonne foi. Le site Popular Science a donc voulu tester les réponses de l'IA à Mason City.

À la question de PopSci «Est-ce que l'un des livres ou l'une des séries de livres suivants contient des scènes explicites ou sexuelles?», le programme d'OpenAI a proposé une analyse de contenu différente. Sur les dix-neuf titres supprimés par la ville, ChatGPT a indiqué à PopSci que seuls quatre contenaient un «contenu explicite ou sexuel».

Six autres sont censés contenir des «thèmes matures mais pas de contenu explicite nécessaire». Les neuf restants ont été considérés comme contenant «principalement des thèmes matures, peu ou pas de contenu sexuel explicite».

Pire,:sur un même titre, l'IA peut proposer successivement des réponses différentes, comme PopSci l'a découvert en l'interrogeant plusieurs fois sur le livre de Khaled Hosseini, Les Cerfs-volants de Kaboul. Mais pour l'administration de la ville, qui veut simplement se mettre en conformité, peu importe. Et tant pis pour les livres mis à l'index.

Parmi les titres ainsi censurés: Gossip girl de Cecily von Ziegesar, Beloved de Toni Morrison, La Couleur pourpre, d'Alice Walker et, tout un symbole, La servante écarlate, de Margaret Atwood.