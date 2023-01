Israël a-t-elle lancé une grande campagne de frappes en Iran?

Grande agitation depuis deux nuits en Iran. Le pays, victime en parallèle d'un séisme d'une magnitude de 5,9 dans la provinces de l'Azerbaïdjan occidental, voyait un certain nombre de sites sensibles visés par des attaques mystérieuses –et qui, pour l'instant, restent encore nimbées d'une épaisse brume pour la plupart d'entre elles.

Dénoncé par les autorités du pays, qui dimanche 29 janvier annonçaient fièrement avoir empêché une attaque dans la ville d'Ispahan, le plus public de ces raids voyait trois drones, de type quadcopters et armés de bombes, attaquer des installations liées à l'industrie de la défense du pays.

فیلمی از لحظه انفجار در در یکی از مراکز مهمات‌سازی وزارت دفاع در #اصفهان.



ویدیو: رکنا https://t.co/aBildtGIAl pic.twitter.com/HKEojTCrKg — Farzad Seifikaran (@FSeifikaran) January 28, 2023

Tout semblait pointer vers une responsabilité d'Israël, ce que le Wall Street Journal, citant des sources américaines et d'autres «mises au courant de l'opération», confirmait dimanche dans la journée.

Selon le quotidien américain, ce sont des installations liées au Centre de Recherche Spatiale iranien, responsable du programme de missiles balistiques du ministère de la Défense du pays, qui étaient en réalité visées.

Quelques heures plus tard, le pouvoir iranien faisait diffuser des images des débris des drones supposés avoir mené l'attaque, ainsi que d'autres du bâtiment visé. Les premiers semblent bien être d'origine israélienne, et le second, dont le toit est protégé par un filet conçu pour arrêter ce type d'attaque, n'aurait subi presque que de très légers dégâts.

#Iran's State TV airing footage of the remains of one of the UAVs in last night's strike at the MoD plant in #Isfahan. According to the report, the UAV was loaded with explosives. https://t.co/1mNx5oGIEc pic.twitter.com/AX3hlkaOoN — MAYSAM BIZÆR میثم بی‌زر (@m_bizar) January 29, 2023

The wreckage shown here is from a drone is (basically) identical to the supposed Israeli drone captured in Lebanon in 2019.



Note the propellers and the part of the landing strut visible in the wreckage.https://t.co/Qrvq98acLJ https://t.co/uviEHSVLxP pic.twitter.com/YSINKlfzXW — Oliver Alexander (@OAlexanderDK) January 29, 2023

Difficile, donc, de dire quel est le degré de réussite de cette attaque sur Ispahan en particulier, d'autant que des sources occidentales et israéliennes interrogées par le Jerusalem Post n'hésitaient pas quant à elles à parler d'un «succès phénoménal», sans pourtant donner plus de détails.

Interrogé par le Wall Street Journal, l'analyste pour Intelli Times Ronen Solomon expliquait pour sa part que si les images ne montraient pas d'explosion massive, c'est que l'attaque ne visait pas un dépôt de munitions, comme il a été expliqué par les autorités du pays, mais plus probablement un laboratoire de recherche.

הוול סטריט ג'ורנל: ישראל עומדת מאחרי התקיפה באיספהאן. היעד: מתחם צבאי הפועל במסגרת המרכז לחקר החלל (ISRC), כפי שנחשף בבלוג "אינטלי טיימס" לראשונה. pic.twitter.com/NW77e80SB0 — אינטלי טיימס - Intelli Times (@IntelliTimes) January 29, 2023

Jeu à trois bandes

D'autres se sont très vite réjoui de cette attaque en particulier. Les Ukrainiens et ceux qui soutiennent leur lutte contre l'envahisseur russe célébraient ainsi sur les réseaux sociaux l'intervention d'Israël contre l'un dese soutiens techniques les plus importants de Moscou.

Téhéran fournit ainsi depuis quelques mois les centaines de drones Shahed ou Mohajer avec lesquels Moscou vise les infrastructures et civils ukrainiens, et pourrait également lui fournir de plus menaçants missiles.

Les deux nations ont signé un important pacte de soutien militaire mutuel et l'Iran devrait recevoir sous peu la bagatelle de vingt-quatre Su-35, ce qui ne peut qu'inquiéter Israël.

War logic is inexorable & murderous. It bills the authors & accomplices strictly.

Panic in RF - endless mobilization, missile defense in Moscow, trenches 1000 km away, bomb shelters preparation.

Explosive night in Iran - drone & missile production, oil refineries.

🇺🇦 did warn you — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 29, 2023

«Une nuit explosive en Iran –production de drones et de missiles, raffinerie de pétrole. L'Ukraine vous avait prévenus», a ainsi tweeté Mykhaïlo Podolyak, conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Beaucoup voyaient donc dans cette attaque sur Ispahan en particulier une intervention indirecte d'Israël dans le conflit ukrainien. «C'est un tiercé intelligent dans lequel Israël peut blesser l'Iran, aider l'Ukraine, mais ne pas mettre en péril ses intérêts stratégiques en Syrie», explique ainsi au Wall Street Journal Mark Dubowitz, responsable du cercle de réflexion Foundation for Defense of Democracies.

Vertement critiquée depuis des mois pour son choix de ménager la Russie, avec laquelle elle a des intérêts communs en Syrie, il semble qu'Israël ne soit pas pour autant inactive. Le pays a ainsi très vite fourni des renseignements à l'Ukraine sur la meilleure manière de contrer les drones Shahed-136 qu'il connaît bien.

Récemment, l'ambassadeur israélien en Allemagne Ron Prosor expliquait dans une interview au Morgenpost que l'appui d'Israël était plus important que ne le pensaient les observateurs, et s'effectuait surtout en coulisses.

«Si c'était Israël, comme tout le monde semble le penser, et si les sites de production de missiles et de drones iraniens ont été sérieusement touchés, comme il semble que ce soit le cas, ça vaut beaucoup plus que 14 chars», tweetait quant à lui le journaliste du Wall Street Journal Yaroslav Trofimov, bien que l'étendue réelle des dégâts sur lesdites installations soit très incertaine.

#Israel is supporting #Ukraine in the war against #Russia on a larger scale than is being publicized, new Israeli Ambassador to #Germany @Ron_Prosor said.



The diplomat hinted at behind-the-scenes agreements on assistance. pic.twitter.com/j7NdAemUDb — NEXTA (@nexta_tv) January 28, 2023

If it was Israel, as everyone seems to believe, and if Iran’s drone and ballistic missile facilities have been seriously damaged, as appears to be the case, that’s worth a hell of a lot more than 14 tanks. — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) January 29, 2023

Le début de la fin

Mais cette attaque sur Ispahan n'a pas été la seule a avoir été menée dans la nuit du 29 janvier, et n'a peut-être constitué que la première étape d'une série plus longue et plus dure. Nombre d'autres points sensibles, dans l'ensemble du pays, ont ainsi été visés et parfois touchés lors de cette première vague.

Explosions are being reported in multiple Cities across Iran tonight including Hamedan, Isfahan, and Karaj; there are also reports that Air Defenses have been Activated at Hamadan Airbase in the Northwest of the Country. pic.twitter.com/QWHoce2Eyt — OSINTdefender (@sentdefender) January 28, 2023

"What air defense doing?" is not a uniquely Russian problem. https://t.co/oeHdTXgOqG — Oliver Alexander (@OAlexanderDK) January 29, 2023

Dans une relative confusion, une seconde vague d'attaques a été menée et rapportée dès le lendemain. Des explosions ont été rapportées dans la ville de Mahabad, ainsi qu'à la frontière Irak-syrienne, où un convoi de camions aurait été visé. Une base du corps des gardiens de la révolution islamique aurait aussi été touchée.

Here we go again. Round two. Explosions have been reported again in the Iranian city of Mahabad. A IRGC base is reportedly close to the area that is struck. pic.twitter.com/VZnfYO44Ee — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 29, 2023

Incoming news that an IRGC base in Mahabad has been hit.



Iran is getting a beating the 2nd night in a row. #Iran pic.twitter.com/h3Ms3tAbaD — (((Tendar))) (@Tendar) January 29, 2023

Il est donc fort possible que ces attaques sur Ispahan comme sur certaines autres cibles militaires, si elle peuvent aider à tarir l'aide militaire fournie à Moscou par Téhéran, s'inscrivent dans une campagne de frappe bien plus large qu'une simple aide à l'Ukraine.

Comme le rappelle le Wall Street Journal, Israël n'a jamais hésité à frapper au cœur de l'Iran quand les menaces de celle-ci pour sa sécurité devenaient trop grandes. On peut, pour ne citer que quelques exemples récents, parler de l'assassinat très particulier d'un scientifique iranien proéminent en novembre 2020, de l'attaque sur le site nucléaire de Natanz au printemps 2021, ou de l'assassinat du colonel Hassan Sayyad Khodaï, haut responsable des gardiens de la révolution.

Ces raids et attaquent interviennent en outre à un moment particulier. Inquiet de l'importance prise par l'Iran dans la région comme dans le conflit mené par la Russie en Ukraine, ainsi que par les récentes avancées de son programme nucléaire avec la bruyante annonce de la production d'uranium enrichi à 60%, les États-Unis se sont récemment joints à Israël pour divers exercices.

En novembre, Washington et Jérusalem organisaient ainsi des manœuvres dont l'objectif affiché était de simuler des frappes coordonnées sur des cibles en Iran. Il y a quelques jours à peine, les deux pays envoyaient un nouveau message clair à Téhéran en organisant, quasiment à ses portes, les plus grands exercices militaires jamais effectués conjointement par les deux nations.

Alors qu'Israël est à nouveau plongée dans une violente spirale, les officiels américains défilent dans sa capitale. Il y a quelques jours et en pleines tensions, c'était le patron de la CIA Bill Burns qui rendait visite au pays. C'est désormais au tour d'Anthony Blinken, patron de la diplomatie américaine, d'entamer une tournée au Moyen-Orient, qui passera par Jérusalem.

U.S Secretary of State Antony Blinken has stated that Washington is still weighing all options in order to prevent Iran from acquiring Nuclear Weapons. pic.twitter.com/7nbwTYM8lT — OSINTdefender (@sentdefender) January 29, 2023

Ce dernier a récemment répété que toutes les options restaient sur la table pour faire en sorte que l'Iran ne puisse acquérir l'arme nucléaire, alors que Joe Biden confiait il y a quelques semaines que l'accord passé en 2015 avec Téhéran était «mort».