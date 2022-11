Israël et les États-Unis se lancent dans des simulations de frappes aériennes contre l'Iran

Si vous boycottez la Coupe du Monde de Football au Qatar ainsi que ses résultats, nous sommes ravis de vous l'apprendre: le 29 novembre au soir, les États-Unis s'imposaient face à l'Iran, cette vieille nation rivale sinon ennemie, sur le score de 1-0 et se qualifiait ainsi pour la suite de la compétition.

Le sport n'est paraît-il pas politique, ce match-ci s'est pourtant joué dans une ambiance des plus lourdes. En pleines contestations populaires dans le pays, les joueurs de l'équipe iranienne, qui n'avaient pas chanté leur hymne national lors de leur premier match en soutien aux manifestantes et manifestants, ont semble-t-il été menacés pour s'exécuter face aux États-Unis.

Quant à ces derniers, leur fédération avait provoqué l'ire des autorités de Téhéran en remplaçant, sur son site ou sur les réseaux sociaux, le drapeau officiel de la République islamique par un autre, plus neutre car privé du symbole de cette dernière, là encore en soutien aux protestations se déroulant dans le pays.

Mais c'est bien ailleurs que les véritables tensions sont en train de monter, et peut-être à grande vitesse: alors que ce match attirait toutes les attentions, la presse israélienne rapportait une annonce de l'Israel Defense Force (IDF) selon laquelle que l'aviation du pays et l'US Air Force allaient se lancer dans de vastes exercices aériens, lors desquels des frappes contre des installations nucléaires iraniennes seraient simulées.

L'annonce a été faite après une visite d'Aviv Kohavi, grand patron de l'armée israélienne, à Washington la semaine précédente. Lors de ses rencontres avec son homologue Mark Milley ainsi que le conseiller à la sécurité de la Maison Blanche Jake Sullivan, il a milité pour une plus grande coopération et une préparation plus active à des éventualités armées face à l'Iran ou ses «proxies» dans la région.

Couperet

«Des chasseurs et des ravitailleurs des forces aériennes israéliennes et de l'US Air Force vont prendre part à des exercices communs et simuler certains scénarios dans le cadre des tensions dans la région», explique le communiqué de l'IDF. Ces exercices auraient dû, selon le Times of Israel ou le Jerusalem Post, débuter le mardi 29 novembre.

Ils interviennent alors que l'Iran est plongé dans de profonds troubles nationaux, des manifestations et émeutes constantes et durement réprimées par le régime en place. Ils doivent aussi prendre place alors que les négociations atomiques avec Téhéran n'avancent plus d'un pouce, au point que Joe Biden, il y a quelques mois, rappelait sa volonté de régler le différend par la diplomatie, mais commençait à caresser l'idée d'une intervention armée.

Le pays a même commencé à produire de l'uranium enrichi à 60% dans son usine de Fordo, étape cruciale dans la course à la bombe nucléaire. Elle pourrait rapidement «expérimenter avec de l'uranium enrichi à 90%», a même expliqué le patron du renseignement israélien, le Général Aharon Haliva.

Pour mémoire, Israël n'avait pas hésité, lors de l'«opération Opéra», à attaquer de manière préventive, en 1981, le réacteur Osirak acheté par Saddam Hussein à la France. Plus récemment, c'est le fameux virus Stuxnet, créé et exploité conjointement par Jérusalem et Washington, qui avait mis de solides bâtons dans les roues du programmes nucléaire de Téhéran.

D'autres attaques non-militaires, depuis, ont régulièrement lieu sur les installations atomiques iraniennes, comme le sabotage de celle de Natanz, qui montre à quel point voisins et ennemis de l'Iran guettent avec anxiété ses progrès en la matière.

La production d'uranium enrichi à 60% voire 90% pourrait accélérer les envies d'une intervention plus musclée encore. Rien n'indique néanmoins que l'annonce des exercices et simulations de frappes communs à l'US Air Force et aux forces aériennes israéliennes ne soit pas un simple (mais gros) coup de bluff: en soi, ce type de menace est déjà le début d'une opération.