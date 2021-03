Ivre, il détruit un Mig-29 avec sa Volkswagen Touran

Qui, entre un redoutable Mig-29 et une innocente Volkswagen Touran, est le plus fort? Tout dépend de qui pilote ou de qui conduit: si c'est un officier ukrainien passablement ivre, le résultat n'est sans doute pas celui que vous imaginez.

C'est ainsi qu'internet bruisse, depuis le 10 mars, des images de l'accident le plus stupide de l'année –ainsi que les rires éclatants des internautes qui le commentent.

Un homme, au volant de son auto allemande et avec certainement une bonne centaine de verres de trop dans le nez, s'est introduit sur la base aérienne de Vasylkiv où un Mig-29, qui n'avait rien demandé à personne, était en train d'être remorqué sur sa place de parking.

Un Mig-29 est un objet relativement massif. Mais chacun sait que l'alcool déforme quelque peu les perspectives, et émousse plus encore les réflexes: boum, l'officier en question a planté son Touran à vive allure dans l'aéronef, qui a ensuite pris feu.

Last night, 08 WHITE (c/n 2960731239), a MiG-29 Izdeliye 9-13 of #Ukraine Air Force's 40th Tactical Aviation Brigaade got damaged after a drunk officer of #Ukrainian AF rammed his car to the poor fighter jet in #Vasilkov Air Base near #Kiev. LDARZ had overhauled the MiG in 2017. pic.twitter.com/sPcRFq2PtN