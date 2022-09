Le gouvernement japonais déclare la guerre à la disquette

«Un pays entre tradition et modernité.» Clichetonne, la phrase est régulièrement utilisée pour décrire le Japon. Pour ce qui est de la numérisation des activités de ses entreprises et administrations, elle est pourtant plutôt fausse: le Japon en l'occurrence est un pays entre tradition et tradition.

L'archipel nippon peine ainsi notablement à se défaire de vieilles habitudes technologiques prises il y a de longues décennies. On se souvient ainsi, lors des premières semaines de la crise du Covid, comment la grande dépendance au fax des firmes et bureaucraties japonaises avait en partie empêché le pays de se mettre au télétravail.

Le gouvernement japonais avait alors essayé de pousser ses troupes à remiser le vieil engin au placard pour utiliser de plus modernes outils, mais un front de résistance s'était mis en place au sein de certaines administrations, rétives à ces progrès pourtant utiles.

Pas intimidé, le gouvernement japonais tente un nouvel assaut contre un petit objet qui, presque partout ailleurs dans le monde, appartient à un passé révolu que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître: la disquette. À la suite des autorités de la région de Tokyo, l'État nippon veut ainsi pousser ses agents à se passer tout à fait des sauvegardes sur ces antédiluviens supports physiques.

Digital Minister declares a war on floppy discs.

There are about 1900 government procedures that requires business community to use discs, i. e. floppy disc, CD, MD, etc to submit applications and other forms. Digital Agency is to change those regulations so you can use online.