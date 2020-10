L'arrivée de Steve de «Minecraft» dans «Super Smash Bros.» a cassé Twitter

Peut-être en faites-vous vous-même partie. Peut-être, si ce n'est pas le cas, la voyez-vous s'agiter frénétiquement sur les réseaux sociaux à chaque nouvelle annonce concernant sa bible de la baston: la communauté de fans du très dense jeu de combat de Nintendo, Super Smash Bros. Ultimate, est immense et hyperactive.

Celle de Minecraft, le jeu vidéo le plus vendu de l'histoire? Elle est logiquement plus massive encore, et pas beaucoup moins réactive aux évolutions et annonces concernant son titre de chevet.

Quand les deux se rencontrent, l'amour ne peut donc qu'être explosif. Les cœurs de ces millions de fans ont résonné à l'unisson d'un énorme boum le 1er octobre lorsque Masahiro Sakurai, l'homme derrière Super Smash Bros. Ultimate, a annoncé l'arrivée de Steve, le bonhomme anguleux universellement connu de Minecraft, dans les rangs des combattants du titre Nintendo.

Boum, quand votre tweet fait boum

Or, deux minutes très exactement après cette annonce, Twitter connaissait quelques sérieux hoquets, constatés par Downdetector et comme l'atteste la capture ci-dessous, ou par vous-même si vous avez à cet instant précis tenté d'exprimer votre indicible joie sur la plateforme.

Un lien formel entre l'annonce de Sakurai et le plantage est impossible à établir, IGN expliquant que Twitter n'a pas souhaité s'exprimer sur la panne.

OMG Twitter qui plante à cause de l'annonce de Steve de Minecraft dans Smash je pleure 😂😂😂 — JaJa (@Jarod_hlprt) October 1, 2020

Vous aussi Twitter a planté quand les personnages de Minecraft ont été annoncés dans Smash? ⛏️ — Mocha~chan (@_Mocha_chan_) October 1, 2020

Pourtant, cette histoire d'une rencontre amoureuse si folle et si massive qu'elle a eu raison de l'un des plus gros sites au monde est trop belle pour ne pas voir une relation de cause à effet entre les deux événements.

Ce que n'ont bien sûr pas manqué de faire les fans des deux jeux, ajoutant un nouveau chapitre à la légende que ces gamers contribuent à bâtir un peu plus chaque jour.