«Elden Cockring»: vous pouvez désormais brancher «Elden Ring» à vos sex toys

Kyle Machulis est un garçon aux idées étonnantes. «J'ai besoin d'argent pour des sex toys. Je travaille dans la sex tech depuis 2004, écrivant des blogs et faisant des recherches en UI/UX sur les interfaces intimes», écrit-il en introduction de sa page Patreon.

À ce titre, Machulis est aussi à la tête du bien nommé «Buttplug project», décrit comme une «bibliothèque mise à la disposition des gens pour leur simplifier l'écriture de logiciels contrôlant les sex toys».

Le monsieur étant un gamer, et comme le relate Motherboard, c'est assez naturellement qu'il a déjà mis ses talents au service d'interfaces liant des jeux comme Animal Crossing ou Rocket League à des plugs anaux ou des anneaux vibrants connectés, faisant de ces titres des amusements légèrement plus sexuels qu'initialement prévu par leurs concepteurs.

Le dernier jeu sur lequel il a jeté son dévolu est Elden Ring, développé par FromSoftware avec l'aide de George R.R. Martin à l'écriture, et couvert depuis sa sortie d'une pluie d'éloges, le référent Gamekult parlant par exemple de «coup de maître».

Les autres jeux de FromSoftware, tels Demon's Soul, Bloodborne, Sekiro sont notoirement durs. Ils le seront sans doute un peu plus, cette fois littéralement, si les gamers s'y essaient en connectant le jeu à un Lovense Hush («le plug avec la meilleure connexion») ou un Lovense Diamo (un «anneau vibrant Bluetooth et confortable»), deux sex toys connectés très populaire.

Le principe et la pratique, comme l'expliquent Motherboard et Kyle Machulis, ont été de contourner les protections du jeu et de programmer le «reroutage» de ses réactions haptiques vers lesdits sex toys. En clair: au lieu de faire vibrer votre manette, une action fera vibrer l'objet inséré dans votre anus ou celui enserrant votre verge.

Gamers, we know you're upset, and we're listening.



You want Elden Ring in your butts, and we're dedicated to making this possible, even if we're still playing Horizon Forbidden West.



We're pulling out all the stops and doing what we can to make the Shared Gamer Dream a reality. pic.twitter.com/cIas91Ut2R