Joe Biden ne pourra jamais battre les créateurs d'armes fantômes

Qu'est-ce qui différencie un bloc d'aluminium brut de 20 sur 4 centimètres d'un fusil d'assaut? Réponse: trois heures, une imprimante 3D métal et quelques pièces disponibles en vente libre dans une grande partie des États-Unis.

Entre 2016 et 2020, selon les chiffres du Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), 23.906 «armes fantômes» ont été reliées à des crimes aux États-Unis, dont 325 homicides ou tentatives d'homicides. Ces «ghost guns» sont des armes assemblées à domicile de manière artisanale, ce qui leur permet d'échapper à tout contrôle ou régulation.

Stopper la prolifération de cet arsenal indétectable est tout en haut de la liste des mesures anti-violence par armes à feu de Joe Biden. Pour cela, l'ATF souhaite modifier sa définition de ce qui constitue une arme à feu.

La seule pièce d'un fusil ou d'un pistolet légalement considérée comme une arme à feu est la carcasse (receiver) de l'engin. Pour contourner cette loi, il est possible de se procurer des carcasses manufacturées à seulement 80%. Il suffit ensuite à n'importe quel bricoleur du dimanche de quelques coups de perceuse et d'une poignée de pièces supplémentaires pour créer une arme active et intraçable.

L'ATF veut siffler la fin de la récréation et rendre obligatoire la déclaration aux autorités de ces armes en kit. Seulement, les fabricants d'armes fantômes ont un coup d'avance.

Fusil d'assaut pour tous

Cody Wilson est un libertarien très controversé. Condamné en 2019 pour avoir payé une mineure de 16 ans en échange de relations sexuelles et créateur du premier pistolet imprimable en 3D, il a inventé ce qu'il appelle une arme «zéro pour cent».

Defense Distributed, l'entreprise fondée par Wilson, va proposer un logiciel permettant à une imprimante 3D de transformer un bloc d'aluminium en carcasse d'AR-15, le fusil d'assaut le plus populaire des États-Unis.

Certes, cette technique nécessite un équipement coûteux et sera donc bien moins accessible que les armes en kit dites «80%», mais elle montre qu'un simple changement de définition ne fera pas disparaître les armes fantômes.