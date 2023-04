Josiah Garcia, ou l'aspirant assassin le plus stupide du monde

Le 5 janvier 2022, nous racontions l'histoire abracadabrantesque et quelque peu effrayante de Bob Innes, un spécialiste californien de l'informatique ayant créé un faux site de recrutement de tueur à gages, Rent-a-Hitman.

La chose n'avait et n'a toujours strictement rien à voir avec le véritable crime organisé. Mais cela, certains ne l'ont pas saisi, et Bob Innes a sans doute sauvé quelques vies en dénonçant au FBI une poignée de wannabe assassins cherchant le plus naturellement du monde de lucratifs contrats sur le web. Comme le relate le Washington Post, c'est précisément ce qui est arrivé à Josiah Garcia, un homme de 21 ans a priori pas des plus futés arrêté jeudi 13 avril par le bureau fédéral d'enquête.

Josiah Garcia était à la recherche d'un job bien payé pour subvenir aux besoins de son enfant à naître. Traînant ses guêtres sur le web, il a fini par tomber sur le site Rent-a-Hitman, et en particulier sur la page «Carrières» que Bob Innes, tirant le fil de la blague jusqu'à l'absurde, avait créée.

«Rejoignez notre équipe sur le terrain dès aujourd'hui!», enjoint ladite page, qui appelle les aspirants assassins à devenir les agents des «meilleures organisations chargées de la résolution de problèmes au monde». Ça tombe bien: Josiah Garcia aime les flingues et sait s'en servir, car il sert dans l'armée américaine en tant que réserviste de la Garde nationale aérienne.

Il a donc envoyé une requête à Bob Innes, ou plus exactement à Guido Fanelli, le faux patron de cette agence factice de tueurs à gages. Selon les documents légaux consultés par le Washington Post, Josiah Garcia aurait profité de cette première prise de contact pour donner sa véritable identité, son adresse e-mail et son numéro de téléphone.

«Ne se douter de rien», une définition

D'autres échanges ont suivi, lors desquels Bob «Guido Fanelli» Innes a demandé à Josiah Garcia un CV détaillé, ainsi qu'une photo et une copie de son permis de conduire. En confiance, l'aspirant assassin à la demande s'est exécuté dans les vingt-quatre heures. Il a précisé que son excellence au tir de précision lui avait permis de gagner le rang d'expert au sein de la Garde nationale aérienne et qu'on le surnommait affectueusement «The Reaper», soit «La Faucheuse».

Le 16 mars, en lien avec le FBI et après d'autres messages similaires, Bob Innes a répondu à Josiah Garcia qu'un «coordinateur de terrain» prendrait contact avec lui sous peu. Quelques jours plus tard, un agent du FBI prenait le relais et appelait le candidat-tueur.

A-t-il un lien quelconque avec les forces de police? Non. Voit-il un inconvénient à découper une oreille ou un doigt sur un cadavre pour apporter la preuve que le contrat a été bien rempli? Non. «Si c'est possible et dans mes moyens, je suis plus que capable de le faire», a affirmé Josiah Garcia, décidément très motivé.

Une rencontre en personne a été organisée dans un restaurant de Nashville (État du Tennessee) le 6 avril. L'agent du FBI a encore testé la résolution du tueur en puissance, lui affirmant qu'il pouvait encore trouver d'autres moyens de faire vivre son jeune foyer, que tuer coup sur coup cinquante cibles n'avait rien d'anodin. «C'est facile pour La Faucheuse, ça», aurait répondu le jeune homme.

Le FBI a fini par arrêter Josiah Garcia après une transaction effectuée dans un parc –5.000 dollars (4.500 euros) pour tuer un homme violent et apporter une photo de son cadavre, la moitié de la somme maintenant, l'autre une fois la tâche exécutée.

Chez le jeune amoureux des guns, les agents ont notamment trouvé un fusil d'assaut AR-15. Lors de son interrogatoire, Josiah Garcia aurait expliqué aux agents du FBI qu'il cherchait de l'argent parce qu'il ne pouvait plus payer son loyer, qu'il venait de trouver un job tout ce qu'il y a de plus légal, qu'il était supposé commencer le lundi de la semaine suivante, qu'il regrettait d'avoir accepté le contrat pour meurtre et qu'il pensait rendre l'argent. Trop tard.