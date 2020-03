Un joueur recrée la Terre entière sur «Minecraft» à l'échelle 1:1

Le monde entier à portée de pioche virtuelle. Un joueur de Minecraft, PippenFTS, a recréé le globe terrestre dans sa totalité, à échelle exacte (1:1), avant de mettre en ligne l'impressionnant résultat sur YouTube.

«Minecraft est énorme. Il est si énorme que vous pouvez faire entrer la Terre entière dans un seul fichier de carte», nous explique le joueur-architecte-Dieu dans la bluffante vidéo de présentation de son projet.

Pour représenter la Terre en taille réelle, PippenFTS s'est aidé de deux mods, ces logiciels conçus par la communauté d'un jeu et permettant d'y ajouter ou modifier du contenu.

Le premier, Cubic Chunks, permet au joueur de faire voler en éclat les limites habituelles des cartes de Minecraft, tant en matière de profondeur que de hauteur –rendant les espaces exploitables quasiment infinis.

Jeu-monde

L'autre mod, Terra 1 to 1, est encore plus impressionnant: il permet de télécharger des données géographiques et géologiques d'absolument tout ce que l'on souhaite directement dans le jeu. PippenFTS a ainsi pu récupérer les informations de Google Maps, mais aussi celles concernant le climat, les routes ou les différents types de sol à travers la planète.

Le résultat est une Terre virtuelle plus vraie que nature où l'on peut se promener sur l'Everest ou dans le Grand Canyon, reproduits à l'identique. Ce travail titanesque n'est néanmoins pas entièrement terminé. Le joueur a créé un serveur Discord et un Patreon pour toutes les personnes souhaitant lui apporter un coup de pioche dans sa folle quête.

Avec ses 100 millions de joueurs à travers le monde, Minecraft est le jeu de tous les possibles. Nous apprenions, au milieu du mois de mars, que Reporter sans frontières y avait mis en ligne une immense archive virtuelle d'articles censurés à travers le monde.

Microsoft, qui édite le jeu, a également annoncé jeudi 26 mars la mise à disposition gratuite de nombreux contenus éducatifs à destination des enfants et de leurs professeur·es, en cette période de confinement généralisé. Dans tous les sens du terme, Minecraft est un jeu-monde –comme on fait des livres-monde. Mais dans celui-ci, point de Covid-19.