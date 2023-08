Porterez-vous bientôt des lentilles rechargeables avec vos larmes?

«Ces recherches ont commencé par une simple question: la batterie des lentilles de contact pourrait-elle être rechargée avec nos larmes?», se rappelle Lee Seok-woo, professeur à l'université de technologie de Nanyang (NTU) à Singapour et auteur principal d'une étude scientifique publiée dans la revue Nano Energy.

L'une des principales préoccupations des chercheurs était alors de créer une source d'énergie pour ces lentilles du futur. L'équipe de scientifiques a ainsi développé une toute petite batterie pouvant stocker de l'énergie provenant des larmes humaines pour les recharger, révèle le site spécialisé Futurism.





Une batterie d'à peine un millimètre

Si un prototype s'avère viable, ces lentilles connectées pourraient nous permettre d'obtenir des directions, de voir des notifications ou d'accéder à certaines données sans l'aide d'un appareil externe, comme des lunettes connectées par exemple. Créer ces lentilles de contact n'est pourtant pas chose facile puisque la conception des batteries, élément central de ce projet, a pris du retard.

Cette batterie un peu particulière «se sert juste du glucose et de l'eau [présents naturellement dans les larmes, ndlr] pour générer de l'électricité, qui sont tous les deux sans danger pour les humains et pourraient être moins nocifs pour l'environnement que les batteries conventionnelles», ajoute le professeur Lee Seok-woo.

Construites à partir de matériaux biocompatibles et d'une épaisseur de moins d'un millimètre, elles comportent un revêtement à base de glucose, qui peut réagir avec les ions sodium et chlorure pour générer de l'électricité et alimenter un circuit. Lors des premières expérimentations réalisées avec un œil factice, la batterie a produit un courant électrique de 45 microampères avec une puissance maximale de 201 microwatts. Pour les chercheurs, ce serait suffisant pour faire fonctionner la lentille de contact.

«Bien que la transmission sans fil d'énergie et les supercondensateurs fournissent une puissance élevée, leur intégration présente un défi important en raison de l'espace limité dans la lentille, détaille Li Zongkang, coautrice de l'étude. En combinant la batterie et la petite pile à biocarburant en un seul composant, la batterie peut se recharger elle-même sans avoir besoin d'un espace supplémentaire pour des composants filaires ou sans fil.»

Cependant, il va falloir être patient pour voir ce produit dans les rayons. Pour l'instant, la batterie ne peut être chargée et déchargée que 200 fois. Mais l'équipe de scientifiques a déclaré qu'elle travaillait déjà avec des entreprises fabriquant des lentilles de contact pour que cette technologie soit commercialisée un jour.