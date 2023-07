Vendre des données personnelles pour anticiper les crimes, la pratique terrifiante mais légale de LexisNexis

Bienvenue chez LexisNexis, référence en matière de courtage en données juridiques et d'archives publiques. Derrière ce titre un peu fumeux se cache une société pleinement légale qui fait son beurre en fournissant aux douanes et aux services de l'immigration les informations sur les particuliers dont celles-ci pourraient avoir besoin.

Il y a un petit air de Minority Report –la nouvelle de Philip K. Dick comme le film de Steven Spielberg– dans ce fonctionnement-là, car l'idée est en fait de fournir à ces services des outils permettant d'identifier les personnes susceptibles de commettre un crime. L'action de LexisNexis ne s'arrête pas là, raconte The Intercept: ensuite, la société aide ICE, l'agence gouvernementale américaine chargée de l'immigration et des frontières, à pister ceux qui sont considérés comme des criminels potentiels.





Selon The Intercept, qui s'est procuré un exemplaire du contrat liant les deux parties, celui-ci est chiffré à 16,8 millions de dollars, soit environ 15 millions d'euros. Le site d'investigation rappelle en outre que les méthodes de surveillance et de traque des migrants pratiquées par ICE sont réputées pour être particulièrement «brutales, inconstitutionnelles et inhumaines».

Surveillance de masse et automatisation

Avocate et cofondatrice de Just Futures Law, service juridictionnel qui travaille avec les associations de protection des droits humains, Julie Mao est à l'origine d'une plainte en justice contre LexisNexis. Après lecture du contrat fourni par The Intercept, elle le décrit comme la preuve que «ICE a pour objectif de surveiller les individus, là où aucun crime n'a été commis et où il n'y a aucun mandat». «La surveillance de masse est au cœur même de ce programme», ajoute-t-elle.

Pour l'heure, LexisNexis n'a pas explicité la nature des données qu'elle vendait à ICE, et n'a pas rendu officiels les objectifs précis de ces transactions. Mais le contrat signé est très clair sur ses intentions, et sur le fait qu'elle a développé «une machine d'analyse sophistiquée qui vise à détecter les activités suspicieuses et à scruter les migrants –y compris leur localisation», écrit Sam Biddle pour The Intercept.

La porte-parole de la société, Jennifer Richman, affirme quant à elle que LexisNexis «se félicite de l'utilisation responsable des données» et que «le contrat passé avec le département de sécurité intérieure porte uniquement sur les données autorisées pour de tels usages». Et, tout en refusant de répondre à de plus amples questions, conclut sur le fait que les activités de l'entreprise qu'elle représente ne transgressent aucune loi.

Une notion inquiète particulièrement The Intercept dans le fameux contrat: il s'agit de l'automatisation du suivi des personnes jugées dangereuses. Cela semble en effet indiquer que des outils informatiques ont été développés de façon à ce que la surveillance de ces individus soit pratiquée de façon automatisée, par des machines. L'interprétation que celles-ci pourront faire de certaines images risque d'avoir des conséquences désastreuses. Surtout en cas d'erreur d'analyse sur fond d'inévitables biais.