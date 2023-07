Au moins dix fois plus résistant que le verre, le LionGlass est le Bruce Willis des matériaux

Le verre présente bien des avantages, mais sa solidité n'est pas son fort. En outre, sa fabrication nécessite d'utiliser des fourneaux à haute température (plus de 1.500°C), ce qui rend la production aussi énergivore que polluante (des quantités importantes de dioxyde de carbone, CO 2 , sont libérées dans l'atmosphère).

C'est pour régler ce double problème de fragilité et d'empreinte carbone qu'une équipe de recherche de l'université américaine de Pennsylvanie a travaillé pendant plusieurs années à l'élaboration du LionGlass. Il s'agit d'un matériau unique en son genre que l'on peut décrire comme une nouvelle forme de verre, dix fois plus résistante et dont la production est moins nocive pour l'environnement.





Je m'abonne Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de korii. et ne ratez aucun article.

New Atlas s'émerveille devant cette invention, qui abandonne le carbonate de sodium et le calcaire nécessaires à la fabrication du verre classique et les remplace par de l'oxyde d'aluminium ou par un composé ferreux. Cela permet non seulement de diminuer de façon conséquente la quantité de CO 2 produit. Mais il y a un deuxième avantage: pour produire le LionGlass, nul besoin de pousser la température des fours au-delà des 400°C. D'où une baisse d'environ 30% de la quantité d'énergie nécessaire.

Les tests de charge n'ont même pas pu livrer leur verdict

Des tests de résistance répétés ont pu montrer que là où le verre lambda supportait une charge de force d'environ 100 grammes, son potentiel successeur en tolère environ 1 kilogramme. La résistance du LionGlass est donc dix fois plus importante... Voire bien plus, puisque les équipements utilisés pour éprouver la résistance des matériaux n'ont pas permis de dépasser le kilo de charge.

À lire aussi La NASA a mis au point un alliage 1.000 fois plus résistant que ses précédents matériaux

Il faut imaginer cette scène du film Incassable dans laquelle le personnage joué Bruce Willis réalise qu'il est en train de soulever les poids les plus lourds qui soient, et qu'il ne pourra pas se tester sur des masses supérieures, faute d'équipements disponibles dans sa cave. C'est exactement ce qui s'est produit avec le LionGlass: «On n'a pas cessé d'augmenter le poids, jusqu'à atteindre la charge maximale permise par notre matériel. Ça ne craquait toujours pas», raconte Nick Clark, membre de l'équipe de recherche.

La naissance de ce matériau permet d'envisager la création de produits plus fins, plus résistants et plus légers. Là aussi, l'environnement en sortirait gagnant, comme l'explique John Mauro, l'un des leaders du projet de recherche. Fabriquer du LionGlass «nécessite moins de matériaux et requiert moins d'énergie pour la production. Même en aval, on réduit l'énergie nécessaire pour le transport. C'est une situation gagnante pour tout le monde.»