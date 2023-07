Une lumière mystérieuse clignote dans l'espace toutes les vingt-et-une minutes depuis 1988

Des scientifiques ont découvert une étrange lumière dans l'espace, clignotant toutes les vingt-et-une minutes exactement, et ce, depuis désormais trente-cinq ans. Le problème est qu'elle ne rentre dans aucune catégorie connue d'objets astronomiques référencés à ce jour, comme le rapporte Popular Mechanics.

Pour être tout à fait honnête, ce n'est pas rare de recevoir des signaux intermittents comme celui-ci. L'univers en regorge, de toutes sortes. Des flashs, des clignotements, toutes sortes de faisceaux de photons nous parviennent. Mais cette fois, il semblerait que ce soit un peu différent.





Quand les astronomes détectent un objet pulsant, leur instinct premier est de le ranger dans la catégorie des... pulsars. Avouez que c'est plutôt bien trouvé. Les pulsars sont des étoiles à neutrons qui tournent très vite sur elles-mêmes en émettant un très fort rayonnement électromagnétique capté par la Terre sous la forme d'un signal périodique.

Sauf que dans le cas de GPM J1839-10 (c'est le nom très poétique donné à cette étoile mystérieuse), toutes les cases du pulsar ne sont pas cochées. Pour faire simple, un pulsar tourne normalement très très très (très) vite, une fois par milliseconde pour le plus rapide, une fois toutes les minutes pour le plus lent, mais c'est bien là le maximum. Un rythme pulsatoire de vingt-et-une minutes est donc quasiment impossible.

Magnétar, naine blanche ou clignotant



Une autre piste évoquée pourrait être celle d'un magnétar, une sorte de pulsar mais dont le champ magnétique peut être cent à mille fois plus intense et qui se manifeste surtout par de courtes périodes d'activité. Là encore, l'explication ne convainc pas. D'une part, GPM J1839-10 ne produit pas de rayons X propres aux magnétars. De l'autre, le dernier magnétar observé avec une pulsation similaire s'était arrêté d'émettre après trois ans seulement, contre plus de trente-cinq ans ici.

La dernière explication en date et qui semble avoir la préférence de la communauté scientifique est la piste d'une naine blanche. Et si l'homme n'a jamais été témoin d'émissions périodiques de la sorte en provenance de ces objets célestes issus de la mort d'une étoile, leur taille et leur masse pourraient expliquer la lenteur de la rotation de GPM J1839-10 et donc du signal reçu.

En attendant d'autres recherches sur cet étrange phénomène, il faudra donc se contenter de ça. Tout en gardant en tête qu'à environ 15.000 années-lumière de la Terre, dans la constellation dite de l'Écu de Sobieski, un gigantesque vaisseau extraterrestre a peut-être juste oublié d'éteindre son clignotant. Depuis 1988.