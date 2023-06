Vivriez-vous dans une maison en chanvre?

Le chanvre est-il le matériau de construction du futur? Si l'on en croit certaines des personnes interrogées par la BBC, la réponse est clairement oui. Les propriétaires de maisons faites en chanvre sont loin de regretter leur choix, mettant notamment en avant l'excellente isolation thermique et acoustique de leurs bâtisses respectives.

Plante dont la culture est ancestrale, mais de plus en plus recherchée actuellement dans le bâtiment, le chanvre est un matériau naturel, durable, facilement renouvelable, capable de capter une quantité considérable de dioxyde de carbone (CO 2 ). Il est principalement utilisé sous la forme de hempcrete, une sorte de béton constitué de paille de chanvre (ou chènevotte), d'eau et d'un liant minéral comme la chaux.





Je m'abonne Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de korii. et ne ratez aucun article.

La masse thermique élevée de ce matériau en fait un isolant très convaincant, puisque ce béton de chanvre permet aux bâtiments d'optimiser leur efficacité hygrothermique et énergétique, et de réduire les émissions de gaz à effet de serre sur le long terme. Pas étonnant qu'il soit de plus en plus prisé: la demande de matériaux durables est en constante augmentation (et paraît nécessaire à long terme).

Encore une niche

Il faut dire que l'industrie du bâtiment et de la construction pèse 37% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, d'après le dernier rapport du Programme des Nations unies pour l'environnement, publié en novembre 2022 (à l'échelle française, il s'agit de 23%). Béton, acier ou verre: le secteur ne lésine pas sur les énergies fossiles pour produire de nouvelles structures. Et les phases de chauffage (en hiver) et de refroidissement (en été) contribuent fortement à faire grimper notre empreinte carbone.

D'après la Commission européenne, un hectare de chanvre permet d'absorber entre 9 et 15 tonnes de CO 2 et il ne faut que cinq mois pour le faire pousser. En outre, la production de chanvre permet de favoriser la régénération des sols souvent fatigués par les cultures intensives et la pollution. Même les métaux lourds présents dans la terre n'y résisteraient pas.

À lire aussi Dogden City, une ville flottante pour survivre au changement climatique

Reste que l'emploi du chanvre est actuellement une pratique de niche, employée en Europe, en Amérique du Sud ou récemment pour un grand hôtel en Afrique du Sud, sur des projets d'envergure disposant de larges budgets. Le béton de chanvre ne fonctionne pas comme du béton traditionnel: il ne peut pas être employé à 100% dans la structure d'un bâtiment (surtout pour les fondations) et doit donc être combiné avec des matériaux porteurs (béton, pierre, ou bois).

Mais le développement de son utilisation en vaut la chandelle, d'autant qu'il contribue également à rendre les maisons plus saines. Il a en effet été démontré que le recours au chanvre et à ses qualités hygroscopiques permettait de réguler la présence de moisissures dans les structures. Donc d'éviter les désagréments d'ordre sanitaire.