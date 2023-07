Mastodon, Bluesky, Threads: par quels réseaux sociaux remplacer Twitter?

Quitter Twitter peut s'avérer aussi compliqué que d'arrêter de fumer. Parce que le réseau est addictif, et que les moyens de substitution –s'ils existent– semblent peiner à être aussi satisfaisants.

Pourtant, depuis le rachat par Elon Musk, de nombreux utilisateurs aimeraient migrer, déçus par les nouvelles règles mises en place, les problèmes techniques, comme la limitation du nombre de tweets lisibles pendant deux jours ce week-end, ou à cause de la radicalisation du réseau, qui semble être envahi par les tontons fachos qu'on subit déjà lors des repas de familles pendant les fêtes de fin d'année.

Les concurrents sont pourtant nombreux, avec chacun leurs avantages et leurs inconvénients. En attendant de savoir si l'un d'entre eux pourra atteindre la popularité mondiale de Twitter, voici un tour des solutions possibles.





Mastodon, refuge difficile d'accès

C'est peut-être l'alternative la plus connue à l'heure actuelle. Mis au point en 2016 par le développeur allemand Eugen Rochko, Mastodon fut au centre de l'attention après l'arrivée d'Elon Musk à la tête de Twitter.

Les inscriptions y furent très nombreuses: pour le seul mois de novembre 2022, le trafic web de Mastodon a bondi d'environ 1.000 % d'une année sur l'autre sur ses 200 serveurs les plus populaires et le nombre de téléchargements de l'application iOS a augmenté de plus de 4.000% , quand le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens a augmenté de 6.000% pour atteindre plus d'un million, selon les données d'Apptopia.

Mais cette croissance ne fut que temporaire. Et s'il y a des chances que vous puissiez y retrouver vos twittos préférés, Mastodon a du mal à fédérer le grand public, principalement à cause de son fonctionnement par instance. Contrairement à Twitter, où tout le monde est sur le même serveur et peut donc accéder au même contenu, Mastodon impose le choix d'un serveur particulier. Même si cela n'empêche pas d'aller voir ce qu'il se passe sur les autres instances, ce mode de fonctionnement peut refroidir les utilisateurs les moins avertis, qui n'ont pas forcément envie de devoir suivre un tutoriel pour créer un compte sur un réseaux social.

Alors oui, Mastodon, c'est bien, c'est actuellement l'alternative la plus animée, mais son côté geek semble rester un frein à une adoption massive. (Attention, comme sur Twitter, les DM sont lisibles par les administrateurs du serveur auquel vous êtes inscrit.)

Spoutible, le réseau très (trop?) protégé

L'endroit idéal pour lâcher des «spouts» en toute décontraction. Lancé par l'entrepreneur américain Christopher Bouzy en février 2023, Spoutible ressemble beaucoup à Twitter dans son interface et son fonctionnement: les principales fonctionnalités auxquelles nous sommes habitués sont déjà implémentées, dont la possibilité d'éditer gratuitement ses «spouts» pendant sept minutes après leur publication.

Mais il y a une différence. Créé par le fondateur de Bot Sentinel, il met l'accent sur la modération, la lutte contre la désinformation et le cyberharcèlement. Un réseau qui a tout pour lui... Ne manquent que les utilisateurs. Spoutible reste désespèrement vide, d'utilisateurs et de «spouts». Car si les inscrits sont là, ils restent pour l'instant bien silencieux.

Bluesky, le retour aux sources

Actuellement en bêta fermée, Bluesky est le nouveau réseau de Jack Dorsey, l'inventeur et fondateur de Twitter. Ainsi, on est peu dépaysé lorsqu'on y arrive, tant les ressemblances sont frappantes. On «skeete» comme on tweete, et on s'y sent comme sur le Twitter de la fin des années 2000, la possibilité de communiquer par DM et de poster des vidéos en moins.

Comme Mastodon, Bluesky n'est pas centralisé sur un seul serveur, mais permet actuellement de s'inscrire sur un serveur principal, «bsky.social», sans avoir à se casser la tête, comme cela peut-être le cas sur Mastodon.

Malgré le très petit nombre d'inscrits (l'ouverture de compte se fait pour l'instant sur invitation et/ou par cooptation), le réseau naissant affiche un certain dynamisme. Les utilisateurs sont rares, mais ils y sont actifs, surtout depuis le bridage de Twitter. La marche est grande pour Bluesky, afin de concurrencer Twitter, mais le réseau semble prometteur.

Capture d'écran / Bluesky

Hive Social, bonne idée, mauvais départ

Disponible depuis octobre 2019 sur iOS, Hive Social est un réseau social discret, mélange de Twitter et d'Instagram. Comme Mastodon, mais dans une moindre mesure, il a suscité l'intérêt de celles et ceux cherchant une alternative à Twitter en novembre 2022. Intérêt qui est rapidement retombé après un gros problème de sécurité survenu en fin d'année dernière et de trop nombreux bugs, qui empêchent d'envisager Hive comme le prochain Twitter.

Threads, la puissance d'Instagram

Le Hive de Meta? Pendant que Twitter galérait avec son bridage imposé par Elon Musk, une application appelée Threads est apparue sur Google Play. Autrefois application de messagerie instantanée, liée à Instagram mais s'utilisant de manière indépendante, Threads pourrait faire son retour dans les stores pour devenir le Twitter de Meta.

Selon les premières constatations, l'interface ressemblerait beaucoup à ce que l'on connait déjà. «D'après les captures d'écran, lors de l'affichage des posts, des icônes familières permettent d'aimer, de reposter, de répondre et de partager les posts, et les photos de profil des utilisateurs sont des petits cercles. Les coches bleues d'Instagram, semblables à celles de Twitter, sont également présentes», écrit The Verge.

Meta ne communiquant pas officiellement sur le sujet, difficile de savoir ce qui nous attend avec Threads. Mais la possibilité de s'y connecter avec son compte Instagram est la promesse d'y trouver ce qui manque partout ailleurs: une communauté.

Truth, Gab, Parler ou Gettr

Pourquoi pas, mais uniquement si vous trouvez que Twitter manque de haine.