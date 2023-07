Mauvaise nouvelle: même Daech s'est mis aux NFT

On pensait en avoir fini avec les NFT (ou «jetons non fongibles») et que tout avait été dit sur le sujet, mais c'était sans compter sur l'organisation terroriste État islamique (Daech)...

En septembre 2022, le Wall Street Journal faisait pour la première fois état de NFT –c'est-à-dire des «titres de propriété» sur des objets virtuels «uniques» hébergés sur la blockchain– commercialisés par Daech. Pour la plateforme spécialisée Global Network on Extremism and Technology (GNET), Raphael Gluck et Laurence Bindner, les deux chercheurs qui avaient découvert le pot aux roses et continué à suivre le sujet de près, ont conclu qu'il s'agissait d'un phénomène durable, et non pas d'une mode passagère.





La romance entre djihadistes et cryptoactifs ne date pas d'hier. «Depuis qu'Internet existe, les djihadistes ont trouvé des moyens d'exploiter la technologie pour diffuser leur propagande, répandre leur idéologie, recruter pour leur cause et collecter des fonds», expliquent les deux chercheurs. La recherche de financement passe souvent par de fausses cagnottes humanitaires en ligne –y compris par des plateformes comme PayPal et GoFundMe– dont le montant est converti en cryptomonnaie, avant d'être envoyé à une branche locale de Daech.

Ainsi, en décembre 2022, le ministère américain de la Justice a inculpé quatre individus basés aux États-Unis et au Canada qui avaient levé des fonds en bitcoins pour Daech, sous couvert de financer des opérations humanitaires. Toutefois, l'organisation État islamique privilégie désormais des cryptomonnaies anonymisées comme le Monero –ainsi que les NFT.

Entre Nyan Cat et djihadisme

«Les NFT peuvent servir un double objectif pour les terroristes. Le contenu téléchargé par des terroristes peut servir des objectifs djihadistes en fournissant une “adresse web de surface” pour la propagande en ligne. Dans le même temps, ce contenu, s'il est monnayé, créé et stocké sur la blockchain en tant que NFT, peut être vendu dans des transactions qui permettent de [financer le terrorisme]», poursuivent Raphael Gluck et Laurence Bindner.

La stratégie de Daech consiste à investir un maximum de plateformes pour passer entre les mailles, et pas uniquement OpenSea, la principale place de marché des NFT. En août 2022, un communiqué de revendication d'une attaque de Daech dans la région de Khorassan en Afghanistan a été vendu sous la forme de NFT sur la plateforme Cent –là même où le cofondateur de Twitter Jack Dorsey avait vendu son premier tweet de 2006 sous la forme d'un NFT pour plus de 2,9 millions de dollars. Des partisans de Daech ont également utilisé des NFT pour «soutenir» des membres de l'organisation djihadiste et leurs familles, détenus dans le camp d'Al-Hol en Syrie.

Bien que ces contenus soient identifiables comme étant liés à Daech, certains d'entre eux étaient, en juin 2023, en ligne depuis près de huit mois. Ce qui signifie qu'avec des NFT plus discrets, l'organisation terroriste pourrait lever encore plus de fonds. Sauf si les plateformes se décident enfin à sévir.