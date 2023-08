Le métal pourrait se régénérer tout seul, comme la peau humaine

On pensait que cela n'arrivait que dans les films, de Terminator à Hot Shots!, mais la réalité a visiblement de la ressource. Selon le magazine américain Popular Mechanics, la science vient de prouver que le métal pouvait se régénérer. En cas de fêlures dans sa structure, il a la capacité de cicatriser, comme le fait notre peau en cas de coupure. Cela n'est pas possible dans n'importe quelles circonstances, mais le résultat est en tout cas prometteur.

Scientifique des matériaux pour les Laboratoires nationaux Sandia qui dépendent du ministère de l'Énergie des États-Unis, Brad Boyce a codirigé l'étude ayant permis d'aboutir à cette conclusion et publiée le 19 juillet 2023 dans la revue Nature. Il décrit l'émerveillement qui fut le sien lors de cette étonnante découverte. «C'était absolument stupéfiant d'assister à ça pour la première fois», s'exclame-t-il dans un communiqué de presse.





«Ce que nous avons confirmé est que les métaux ont leur propre capacité, intrinsèque et naturelle, à se réparer eux-mêmes, au moins dans le cas de dégradations à l'échelle nanoscopique», poursuit le physicien. C'est-à-dire de l'ordre du milliardième de mètre (10-9 m).

Fendez un morceau de métal en deux avec votre hache, et il ne se produira donc rien. Décevant? Pas forcément, car comme le rappelle Popular Mechanics, comme nous avions la quasi certitude que le métal ne pouvait pas faire ça quel que soit le niveau, la découverte de ses capacités de régénération, même à une échelle aussi réduite, est déjà gigantesque.

Inattendu ou presque

On pourrait presque parler de sérendipité à propos de cette découverte (ce n'est pas la première fois ces dernières semaines), puisque l'équipe de recherche qui en est à l'origine avait simplement l'intention d'étudier la façon dont certaines fissures se forment et se répandent dans un morceau de platine. Celui-ci a été mis sous vide et placé sous un microscope à électrons, capable de réaliser jusqu'à 200 images par seconde.

Lors des quarante premières minutes, tout s'est produit de façon totalement prévisible: les fêlures du métal se développaient peu à peu. Puis le processus a commencé à s'inverser, jusqu'à ce la fissure originale disparaisse totalement. La surprise fut énorme, mais peut-être un peu moins pour le chercheur Michael Demkowicz, professeur à l'université A&M du Texas et coauteur des recherches. Celui-ci avait en effet théorisé ce principe en 2013, mais il n'était pas allé au-delà de la simple modélisation.

L'étude pourrait avoir des conséquences importantes en matière de solidité des matériaux. Serait-il possible d'utiliser la propriété pour rendre les ponts plus endurants, ou pour imaginer des bâtiments susceptibles de mieux se remettre de certains séismes? Il est trop tôt pour le dire, et des années de travail –au bas mot– seront nécessaires avant de pouvoir éventuellement arriver à de telles conclusions.