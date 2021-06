La prochaine classe de sous-marins américains se dévoile

L'U.S. Navy souhaite développer un nouveau type de sous-marin nucléaire d'attaque, qui succédera à la classe Virginia (SSN). C'est un rapport du service recherche du Congrès qui dévoile que la marine américaine a reçu un million de dollars afin de démarrer la recherche et développement sur une évolution de la classe Virginia, pour l'instant nommée SSN(X).

L'une des principales nouveautés de la classe Virginia, mise en service en 2004, était de disposer d'appareils pouvant désormais évoluer dans les eaux littorales peu profondes, et donc apporter un soutien direct aux combats sur terre.

C'était une évolution stratégique logique pour l'armée des États-Unis post 11 septembre, dont la principale tâche était la lutte contre le terrorisme. Mais les temps évoluent et la raison d'être de ce nouveau sous-marin est de répondre à de nouveaux enjeux géopolitique.

Eaux profondes

Les deux principaux rivaux des États-Unis, la Chine et la Russie, multiplient leurs efforts pour moderniser et étoffer leur marine. La Chine, notamment, met en place des plans ambitieux pour améliorer sa capacité de projection afin d'étendre sa présence navale sur une bonne partie du globe, notamment la zone atlantique.

La Navy désire donc recentrer les capacités de ses sous-marins sur le combat naval et la navigation en eaux profondes. Le SSN(X) devrait donc être plus gros que son prédécesseur et aura pour mission de s'attaquer à la fois aux navires en surface et aux autres sous-marins.

Le Congrès précise que le SSN(X) sera «conçu pour être plus rapide et plus discret dans les environnements océaniques et transportera une plus grande variété d'armes».

Le X dans le nom de cette nouvelle génération signifie que son design n'est pas encore arrêté. Le document du Congrès envisage trois possibilités: un design dérivé de la classe Virginia, un autre dérivé de la classe Columbia (des submersibles plus longs et plus larges que les Virginia) ou un troisième totalement inédit.

Toutefois, le SSN(X) ne rôdera pas dans les fonds océaniques de sitôt. Le premier exemplaire devrait être livré en 2031, tandis ce que la production des classe Virginia devrait se poursuivre jusqu'en 2033, à raison de deux appareils livrés par an.