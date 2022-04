Les mini-buggies ukrainiens qui terrassent les gros chars russes

Que craignent particulièrement les lourds chars russes, englués dans la fameuse raspoutitsa, cette boue collante qui cloue leurs tonnes sur place, ou embouteillés dans des convois gigantesques et quasi immobiles, signes d'une logistique défaillante du côté des armées de Moscou?

Les armes antichars comme le «Saint Javelin» américain, les NLAW britanniques ou les Stugna de conception autochtone sont une première terreur de ces gros blindés russes. Ajoutez-y la mobilité, la rapidité, l'agilité et l'adaptabilité d'un buggy tout-terrain, et vous obtenez un combo parfait en matière de létalité et de vitesse, sorte de David à quatre roues contre des Goliath sur chenilles.

Comme ont pu le montrer quelques photos repérées sur Twitter par des observateurs du terrain, auxquelles The Drive a consacré un article, certaines armes antichars ont ainsi été montées par l'Ukraine sur de petits véhicules modernes, qui en fait sans doute bon usage dans sa guérilla mobile contre les blindés ennemis.

#Ukraine: A curious buggy (all terrain vehicle) armed with a Stugna-P anti-tank guided missile was recently destroyed in the vicinity of Izium, #Kharkiv Oblast. Such vehicles are currently used by many Ukrainian hit-and-run and raid teams in the region. pic.twitter.com/6JW9FbDpLB