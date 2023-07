Un missile antisatellite peut détruire tous les engins en orbite en quarante ans seulement

15 novembre 2021. Réveillés au milieu de la nuit par la NASA, la station spatiale internationale (ISS) s'est mise en alerte: pas de sabordage de vaisseau spatial en vue, mais d'éventuels impacts de débris satellitaires. À l'origine du mouvement de panique: un essai militaire russe. Ce jour-là, la Russie a lancé un missile sur un vieux satellite soviétique, ce qui a engendré un nuage de débris. Ces derniers, impossibles à contenir, représentent encore aujourd'hui un danger pour tous les satellites en orbite.

Pour le média australien ScienceAlert, l'événement n'est qu'un aperçu des risques que présentent les missiles antisatellites. Un article publié en avril 2023 dans la revue Defence and Peace Economics, et intitulé «Star Wars: Anti-Satellite Weapons and Orbital Debris» («La guerre des étoiles: armes antisatellites et débris orbitaux»), explique que le moindre essai militaire peut rendre l'orbite terrestre basse inutilisable en moins de quarante ans.





«Les calculs montrent que les essais antisatellites génèrent plus de 102.000 nouveaux déchets de plus d'un centimètre et que leurs effets négatifs mettent 1.000 ans à disparaître en raison de l'altitude élevée à laquelle les essais sont effectués», expliquent les auteurs de l'article. Lancé à 36.000 km/h autour de la Terre, «tout débris de plus d'un centimètre est potentiellement fatale en cas de collision» avec un satellite ou une station spatiale.

Une réaction en chaîne inarrêtable

«Les activités spatiales sont à la base de notre mode de vie et ce type de comportement est tout simplement irresponsable», avait alerté le général James H. Dickinson, commandant de l'US Space Command, lorsque la Russie venait de pulvériser son satellite en novembre 2021.

Ainsi, la crainte du «syndrome de Kessler», également connu sous le nom de cascade de collisions, a amené les États-Unis à annoncer, en avril 2022, la fin de ses essais d'armes antisatellites dans l'espace, de peur d'endommager ses propres satellites. Quelques mois plus tard, en novembre 2022, la France (qui n'en a pourtant jamais effectué) s'est engagée à «ne pas conduire d'essais de missiles antisatellites destructifs à ascension directe (ASAT)».

Ratifié en 1967, un traité international sur l'espace extra-atmosphérique interdit déjà la mise en place d'armes dans l'espace. Mais une arme antisatellite n'a pas besoin d'être positionnée dans l'espace pour détruire un appareil mis sur orbite. C'est pourquoi les États-Unis ont décidé d'annoncer l'abandon de leur utilisation, en espérant que le reste du monde les suive. En l'occurrence, la Chine, l'Inde et donc la Russie, qui sont les seuls autres pays à avoir réalisé des tirs de missiles ASAT (depuis 1957).

Car le traité de 1967 ne suffit pas: n'importe quel satellite de rendez-vous spatial (ou RPO en anglais, opération destinée à observer ou opérer un service sur un autre engin) peut devenir une arme en soi et menacer l'ensemble des satellites. S'il est naturel de concevoir la projection des conflit futurs dans l'espace, «dans ce scénario de guerre hypothétique, tous les adversaires et toutes les nations seraient perdantes, concluent les auteurs. L'orbite terrestre basse serait rendue complètement inutilisable pour toute activité humaine.»