Comment les missiles Storm Shadow livrés à l'Ukraine distillent la peur dans les rangs russes

Depuis peu, l'Ukraine a ajouté une nouvelle corde à son arc, ou plutôt de nouvelles munitions à son arsenal: des missiles longue portée Storm Shadow, envoyés par le Royaume-Uni –nom britannique du Scalp (pour Système de croisière conventionnel autonome à longue portée), que Paris envisagerait également de livrer à Kiev.

Ces armes pourraient bien représenter un nouveau casse-tête pour les troupes russes, rapporte Business Insider. Depuis l'été, Kiev se réjouissait déjà de disposer de lance-roquettes M142 Himars américains, capables de tirer six munitions jusqu'à 80 kilomètres environ –si le modèle américain est aussi capable de lancer un missile ATACMS d'une portée de 300 kilomètres, les Himars livrés à l'Ukraine ont été bridés pour empêcher cette opération. Mais avec les Storm Shadow et leur portée de quelque 250 kilomètres, la force de frappe des armées ukrainiennes va tripler.





«Cela va avoir un effet terrible sur le moral des troupes russes, des officiers et commandants qui opèrent en Ukraine», analyse George Barros, spécialiste de la Russie au sein du groupe de réflexion américain de l'Institut pour l'étude de la guerre. Lorsque ces missiles furtifs sont lâchés depuis un avion, ils volent à basse altitude, évitant de plus d'être détectés par l'ennemi. Reste à savoir depuis quel type d'engin les Storm Shadow, normalement conçus pour être portés par des avions de combat européens, seront lancés.

Ces derniers mois, les systèmes Himars ont déjà mis à mal la défense russe, en frappant des cibles précises comme des postes de commandement, des dépôts de munitions ou des ponts. Selon George Barros, cette tactique fait partie des événements qui ont contraint les Russes à modifier leur stratégie: alors qu'ils stockaient auparavant leurs munitions près du front, ils ont dû reculer leurs dépôts pour les protéger des Himars.

Un avantage psychologique

Désormais, avec les nouveaux missiles britanniques, Moscou se verra obligé d'encore plus protéger ses postes de commandement et de reculer à nouveau ses stocks d'armement. Jack Watling, chargé de recherche au Royal United Services Institute (RUSI), groupe de réflexion britannique, estime dans un article publié sur le site du RUSI que les Storm Shadow pourraient résoudre de «sérieux défis tactiques» auxquels se heurte Kiev.

Selon Business Insider, ces armements peuvent même distiller de la peur dans les rangs du Kremlin: les militaires en chef russes qui pouvaient se sentir en sécurité loin du front savent maintenant que les Ukrainiens peuvent les atteindre. Jack Watling considère de son côté que faire en sorte que les commandants russes «craignent pour leur sécurité personnelle» est une manière efficace d'influer sur leurs décisions.

«Employé à bon escient, notamment en conjonction avec des opérations psychologiques, les Storm Shadow offrent une myriade d'opportunités [...]. En ce sens, leur présence dans l'arsenal ukrainien peut être aussi importante que l'usage qui en sera fait», écrit le chercheur de la RUSI.

Ces nouvelles armes arrivent à un moment où la contre-offensive ukrainienne se fait toujours attendre et où les Russes ont clamé, samedi 20 mai, avoir pris la ville de Bakhmout (oblast de Donetsk).

De son côté, la Maison-Blanche a donné son accord, le 19 mai, à la livraison d'avions de combat F-16 à Kiev, et on se demande du côté d'Insider si le président américain Joe Biden autorisera l'envoi de roquettes à la portée encore plus importante que celle des Storm Shadow: les fameux ATACMS, qui peuvent atteindre des cibles à plus de 320 kilomètres. Des missiles sol-sol de haute précision que Kiev n'a de cesse de demander à Washington depuis des mois.