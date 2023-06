Le mode d'emploi du Vatican pour une intelligence artificielle éthique

Les multiples images de lui générées par l'intelligence artificielle (IA) ont-elles eu raison de la patience de François? Ou l'amour de son prochain l'a-t-il décidé à agir en prévision d'une éventuelle apocalypse provoquée par cette nouvelle technologie? Peu importe, à vrai dire, car le résultat est là, relève Gizmodo: un guide des bonnes pratiques en matière d'IA.

Le Vatican s'est associé au Markkula Center for Applied Ethics de l'Université de Santa Clara, en Californie, pour créer l'ITEC, l'Institute for Technology, Ethics and Culture. De cette union est né un livre blanc intitulé Ethics in the Age of Disruptive Technologies – An Operational Roadmap («Éthique à l'âge des technologies disruptives – Manuel pratique»).





«Depuis des années, des cadres de la Silicon Valley venaient me voir et me disaient: “Vous devez nous aider, beaucoup de choses se profilent à l'horizon et nous ne sommes pas prêts”, explique le père Brendan McGuire, de l'église Saint-Simon de Los Altos. L'idée était de s'appuyer sur le côté fédérateur du Vatican pour réunir des dirigeants du monde entier. Le pape a toujours eu une vision pour le monde et l'humanité, et il pense que la technologie est une bonne chose. Mais plus elle se développe, plus de nouvelles questions se posent.»

Que trouve-t-on dans ce manuel, déjà disponible sur le site de l'ITEC? Eh bien pour commencer, et cela peut paraître étonnant, aucune demande de régulation aux gouvernements, mais des réponses aux questions que se posent celles et ceux qui travaillent sur l'IA. Il y a d'abord un grand principe général, un peu vague et évident: «Nos actions visent le bien commun de l'humanité et de l'environnement.» Un genre de «Don't be evil», feue règle de Google…

Ce grand principe est décomposé en sept sous-domaines, tels que «Respecter la dignité humaine et les droits humains», avec, à chaque fois, quarante-six mesures concrètes assorties d'exemples.

Ainsi, au chapitre «Vie privée», il est recommandé de «ne pas collecter plus de donnés que nécessaire» et que ces données «doivent être stockées d'une manière qui préserve au maximum la confidentialité et le respect de la vie privée».

Il est également martelé que les entreprises de l'IA ne doivent pas se contenter des règles légales en vigueur, mais doivent agir en responsabilité.

Est-ce que cela sera vraiment utile et, surtout, suivi? «L'objectif est d'autonomiser les personnes au sein de l'entreprise dans leur travail quotidien, qu'il s'agisse d'écrire un code ou un manuel technique, ou de réfléchir à des questions relatives à la culture du lieu de travail, avance Ann Gregg Skeet, du Markkula Center, qui précise: Nous avons essayé d'écrire dans le langage des entreprises et des ingénieurs.»