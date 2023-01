Moscou installe des défenses antiaériennes sur ses toits, et les internautes se moquent

Lundi 16 janvier, il y a donc quelques jours à peine, nous évoquions avec beaucoup de «si» et de conditionnels l'hypothèse un peu folle que l'Ukraine, lasse de voir les missiles russes s'abattre sur sa population civile et ses infrastructures, finisse par contre-attaquer et envoyer des drones de sa conception frapper Moscou.

Il semble que l'idée ne soit pas si fantaisiste que cela, à en juger par ce qu'a mis en place la capitale russe pour les mois qui viennent: des défenses antiaériennes, consistant en de lourds systèmes Pantsir, ont été installées à l'aide de grues géantes sur plusieurs bâtiments importants de la capitale russe, à commencer par le ministère de la Défense.

Pantsir 1 captured by Ukrainian forces 🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/P2zYkxYq5U — Albir 24 🇪🇺🇪🇸🇺🇦 (@albir2024) December 18, 2022

Idéal pour marquer sa force, sa tranquillité d'esprit et la certitude maintes fois affichée de pouvoir écraser son modeste voisin –notons néanmoins que, pour une fois, l'armée russe semble prendre les devants.

Russia has placed Panstir-S1 air defense systems on top of an administrative building in Moscow (55.74542, 37.65135) and the Russian MoD’s National Defense Management Center (NTsUO) on the Frunzenskaya Embankment. https://t.co/WlAM7QZlej pic.twitter.com/UG4yFv6tvX — Rob Lee (@RALee85) January 19, 2023

Pantsir-1, an anti-aircraft missile and gun complex, was installed in Moscow right on the roof of an apartment building.



In connection to what, one wonders? pic.twitter.com/Gy1qsnjVNi — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 19, 2023

À lire aussi Comment les États-Unis veulent aider l'Ukraine à attaquer la Crimée

Guerre de messages

Les images de l'installation de ces gros camions militaires n'a, bien sûr, pas manqué d'attirer l'attention de l'usine à mèmes que constituent une partie des soutiens de l'Ukraine sur les réseaux sociaux.

just to be safe pic.twitter.com/WLZaYq63Og — Dmitri (@wartranslated) January 19, 2023

First the Russian military had Cope Cages.



Then they installed Cope Tors on some of their Black Sea Fleet ships.



Today they are installing Cope Pantsirs on government buildings in Moscow. pic.twitter.com/0EYnQasklV — Oliver Alexander (@OAlexanderDK) January 19, 2023

Mais retrouvons notre sérieux. Cette surprenante préparation russe à une éventuelle attaque aérienne ukrainienne est intervenue en parallèle d'un message très clair passé jeudi 19 janvier par le pouvoir central russe. L'Agence France-Presse (AFP) rapporte ainsi que Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a affirmé, après la parution d'un article du New York Times que nous relayions le même jour, que la potentielle livraison d'«armes qui permettent de frapper le territoire russe» serait «potentiellement très dangereu[se]».

«Cela porterait le conflit à un tout autre niveau ce qui, bien sûr, n'amènerait rien de bon concernant la sécurité globale et paneuropéenne», a-t-il ajouté. La menace est claire et a été si souvent rabâchée qu'elle finit par faire penser à la fable de L'Enfant qui criait au loup, en plus nucléaire peut-être: touchez à la Crimée ou visez Moscou, et les conséquences seront dramatiques.