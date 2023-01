Ce jeune homme de 17 ans a inventé un moteur électrique révolutionnaire

Pour célébrer les innovations les plus impressionnantes de l'année qui vient de s'achever, le site Interesting Engineering a publié un classement dans lequel il en a répertorié vingt-deux, égrenées à la façon d'un calendrier de l'avent qui n'aurait pas tout à fait le bon nombre de cases.

Hasard ou non, la dix-septième place de ce palmarès 2022 est occupée par un jeune homme âgé de 17 ans, Robert Sansone, qui a fait sensation en proposant un modèle de moteur électrique qui pourrait bien révolutionner cet univers.

En août dernier, son invention lui a permis de remporter le premier prix de l'édition 2022 de la Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF), qui organise chaque année la plus grosse compétition mondiale réservée aux étudiants en sciences et technologies. Au passage, il a raflé une dotation de 75.000 dollars, soit environ 70.000 euros.

Sansone hit

L'idée géniale du jeune Floridien –qui n'est pas 100% neuve, concède Interesting Engineering– réside dans l'invention d'un moteur électrique non magnétique, et plus précisément d'un nouveau type de moteur à réluctance synchrone, dont les performances (mesurées en moment de torsion) dépassent celles des moteurs classiques d'environ 39%.

Habituellement utilisé pour les systèmes de pompe et de ventilation, ce genre de moteur n'a jamais été employé pour des véhicules électriques. C'est là qu'est le brio de Robert Sansone, dont l'invention pourrait permettre de réduire les coûts de fabrication des moteurs. Elle offrirait en effet la possibilité de se passer d'aimants, lesquels sont peu économiques et peu écologiques –une pure litote lorsqu'on se penche sur la façon dont leurs matériaux sont extraits.

Les industriels américains apprécieront également le fait qu'en se dispensant de certains métaux rares pour le développement de ses moteurs électriques, ils pourront accroître leur indépendance vis-à-vis de la Chine, qui en est la plus grande exportatrice et qui, actuellement, fait donc office d'intermédiaire incontournable.

Suite dans les idées

Robert Sansone a mis un an à concevoir son prototype de moteur à réluctance synchrone sans aimant. Pour cela, il a utilisé une imprimante 3D, des fils de cuivre et un rotor en acier; et c'est à l'aide d'un compteur de vitesse laser qu'il a pu déterminer le moment de torsion de sa création, ce qui lui a confirmé qu'il tenait de l'or entre ses doigts.

Le jeune homme n'est pas arrivé là par hasard: au cours de sa jeune carrière d'ingénieur autodidacte, il aurait déjà mis au point pas moins de soixante prototypes, ce qui inclut une main robotisée et un kart capable de rouler à plus de 110 km/h.

Il y a quelques années, il avait déjà publié une vidéo dans laquelle il témoignait de sa passion pour les moteurs et où il expliquait que la nécessité d'employer des aimants pour faire fonctionner les moteurs électriques constituait un problème aussi bien économique qu'environnemental.

L'anecdote, racontée par Smithsonian Magazine, montre à quel point Robert Sansone a de la suite dans les idées et prouve, si besoin est, qu'il n'est pas juste un type qui invente des trucs dans son garage lorsqu'il s'ennuie –ce qui serait déjà fort honorable. Non, visiblement, on tient là un chercheur aimant utiliser sa matière grise afin de contribuer à répondre à des questions de fond.