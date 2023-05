La NASA risque-t-elle de vider les stocks de glace lunaire?

Nous sommes encore loin de tout connaître de la Lune, dont la face cachée porte décidément bien son nom. Mais la recherche avance, indique Scientific American, et permet peu à peu d'en savoir davantage sur ses régions en permanence ombragées (ou PSR, pour «permanently shadowed regions»), également connues en français sous le nom de «cratères d'obscurité éternelle».

Totalement privées de soleil, ces 324 zones (selon des données datant de 2019) fascinent les scientifiques. Mais de nombreuses questions se posent. Faut-il organiser un moratoire sur l'inspection des PSR lunaires, et notamment réglementer l'extraction de glace afin de ne pas endommager ces régions? Imaginez une étendue pleine de neige que vous hésiteriez à fouler, de peur qu'elle ne soit plus aussi lisse et immaculée qu'avant: c'est à ce stade que se trouve la communauté scientifique, mais sur la Lune.





La NASA s'interroge tout particulièrement sur les avantages et les conditions d'une utilisation de la glace lunaire pour les futurs équipages humains dépêchés sur la Lune. Le premier d'entre eux devrait arriver sur le satellite terrestre en 2025 dans le cadre de la mission Artemis III, composée de quatre astronautes, dont deux qui séjourneront sur la surface de la Lune pendant six jours et demi.

La mission se déploiera non loin du pôle sud de la Lune, dans une zone comprise entre les cratères de Shackleton et Henson, connues pour leurs dimensions importantes et leur proximité du pôle. Elle permettra à l'équipage d'avoir accès aux zones d'obscurité tout en pouvant utiliser l'énergie solaire grâce à la lumière qui se réfléchira sur les reliefs à l'entour.

Il est alors prévu que les astronautes d'Artemis III entament une série d'études géologiques permettant de mieux connaître ce milieu, et ainsi de préparer aussi précisément que possible les prochaines missions humaines sur les lieux. «Les investigations menées au niveau du pôle Sud de la Lune devraient continuer à confirmer l'accessibilité de certains points d'intérêt, comme des rochers isolés, des affleurements rocheux, des cratères ombragés ou non, tout cela en préparation des missions futures», résume Sarah Boazman, de l'Agence spatiale européenne.

Dilapidation en vue

L'objectif de la NASA est clair: pouvoir, dès 2030, installer un camp de base pérenne, et ainsi permettre «une présence humaine permanente sur la surface lunaire, ainsi que la croissance d'une économie cislunaire vigoureuse» –ce qui inclut l'utilisation de glace lunaire à des fins de subsistance. Au passage, vous apprendrez peut-être que le mot «cislunaire» désigne l'espace sphérique se trouvant autour de la Terre jusqu'à la limite de l'orbite de la Lune.

Mais une partie de la communauté scientifique est déjà en alerte, à l'image d'Erika Nesvold, autrice du livre Off-Earth – Ethical Questions and Quandaries for Living in Outer Space, paru le 7 mars 2023. Celle-ci craint d'ores et déjà que les ressources lunaires soient bien vite dilapidées et que la situation catastrophique sur Terre n'ait servi de leçon à personne.

«Si l'espace en lui-même est sans doute infini, ses ressources utilisables et à notre portée ne le sont pas, rappelle Erika Nesvold. Reste à voir si notre système de traités internationaux et de lois nationales va nous mener à une coopération, une compétition ou des conflits à propos d'une ressource aussi limitée que l'est la glace lunaire.»

Erika Nesvold rappelle notamment l'existence d'un traité de l'espace, signé et ratifié à partir de 1967 par la plupart des grandes nations, qui précise que les activités spatiales devraient «être réalisées au bénéfice et dans l'intérêt de tous les pays, quel que soit leur degré de développement économique ou scientifique». Pas sûr que les États-Unis, la Chine et la Russie soient disposés à respecter ce traité à la lettre, trop occupés à se tirer la bourre.