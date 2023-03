La NASA vient de révéler son tout nouveau modèle de combinaison spatiale

Lancé par la NASA en 2017, le programme Artemis prévoit de renvoyer des humains sur la Lune d'ici 2025 et d'installer, à terme, un poste permanent sur le satellite. La mission est ambitieuse mais pas d'inquiétude, les astronautes seront bien équipés: selon ScienceAlert, la NASA et Axiom Space ont révélé la nouvelle combinaison spatiale qui leur est destinée, lors d'un événement organisé au Centre spatial Lyndon B. Johnson, le mercredi 15 mars.

Sobrement nommée Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU), la combinaison était couverte d'une couche de protection noire lors de son exposition. On peut lire dans le communiqué de presse de Axiom Space: «Étant donné qu'une combinaison spatiale portée sur la Lune doit être blanche pour réfléchir la chaleur et protéger les astronautes des températures extrêmement élevées, la couche de couverture est utilisée à des fins d'affichage uniquement, pour dissimuler la conception exclusive de la combinaison.»

En revanche, ce sont les capacités améliorées du nouveau modèle qui étaient mises en avant, pour marquer le contraste avec les tenues portées par les astronautes de la Station spatiale internationale ou des missions Apollo.

Une combinaison 2.0

«On n'a pas eu de nouvelle combinaison depuis quarante ans, expliquait alors Vanessa Wyche, la directrice du centre spatial. Pas depuis le Space Shuttle program. Axiom Space a utilisé les données de la NASA pour créer une combinaison plus fonctionnelle, et nous continuerons de travailler ensemble pour obtenir les combinaisons les plus sécurisées possible.»

Durant la présentation, les invités ont pu observer la flexibilité de la nouvelle tenue grâce à l'ingénieur Jim Stein qui, pour le démontrer, s'est adonné à plusieurs exercices –tels que des squats et des fentes– en portant AxEMU. Contrairement aux prototypes précédents, c'est une combinaison formée d'une seule pièce, dans laquelle les astronautes peuvent rentrer par une «trappe» à l'arrière. Les bras et les jambes peuvent être ajustés.

Le système de survie portable, quant à lui, se trouve sous forme de sac à dos à l'arrière. Il fournit des fonctionnalités de chauffage et de refroidissement mais aussi de l'oxygène, de la nourriture et de l'eau. Des lumières installées sur le casque permettent aux astronautes de voir dans les zones d'ombre et pendant la nuit lunaire.

La priorité durant la conception restait cependant la recherche de flexibilité pour que les astronautes se déplacent plus facilement que pendant les missions Apollo. Toutes les nouvelles fonctionnalités de cet équipement ultramoderne sont le résultat de dix ans de recherche au sein du centre Lyndon B. Johnson.