La NASA et la quête du stylo spatial idéal

Dans l'espace, même l'écriture est un sujet délicat. La gravité n'ayant rien à voir avec celle que nous connaissons sur Terre, nos stylos y sont généralement inopérants. Et c'est pourquoi une légende a longtemps circulé, selon laquelle la NASA aurait dépensé des millions de dollars dans le développement d'un stylo utilisable à n'importe quel endroit de l'univers.

Le problème principal du stylo classique, c'est son encre, un fluide qui devient difficile à contrôler et à contenir en apesanteur. Quant au crayon de bois, s'il a rapidement été adopté par la Russie pour ses missions spatiales, il a vite été considéré avec méfiance par la NASA: il générerait trop de poussières de graphite (or, qui dit poussières dit dangers d'explosion). Devoir le tailler régulièrement causerait aussi quelques soucis.





Je m'abonne Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de korii. et ne ratez aucun article.

Parmi nos stylos habituels, le plus fiable serait en fait le stylo-feutre, qui fut par exemple utilisé dans le cadre de la mission Apollo 11. Buzz Aldrin, l'un des compagnons d'alunissage de Neil Armstrong, raconte même avoir colmaté, grâce à un bouchon de marqueur de marque Duro, un trou qui aurait pu avoir des conséquences graves s'il avait été laissé béant.

ScienceAlert nous raconte l'histoire du Fisher Space Pen, un stylo spécialement conçu pour être utilisé dans l'espace. Développé par une société privée, il a pu être testé en conditions réelles par les astronautes et cosmonautes, qui en étaient visiblement satisfaits. Paul Fisher, son inventeur, a trouvé un système antifuites dont l'idée lui serait venue au cours d'un rêve dans lequel son père lui serait apparu. Rien que ça.

Dans un premier songe, papa Fisher aurait conseillé à son fils d'utiliser de la colophane, ce résidu obtenu par distillation de la térébenthine, notamment utilisée pour enduire les archets. Mais le mélange colophane-encre ne fonctionnait pas. C'est alors que dans un second rêve, le père de Paul Fisher serait intervenu pour dire qu'il s'était trompé de mot et qu'il voulait parlait de résine («resin» en anglais) et non de colophane («rosin»). On invente les légendes qu'on peut.

Gloire aux critériums

L'ajout de résine à l'encre ayant donné satisfaction, Paul Fisher put mettre au point un système de cartouches d'encre pressurisées, capables de rendre le stylo fonctionnel quelle que soit la température, l'existence ou non de la gravité et la texture de la surface. Le premier Fisher Space Pen fut utilisé par la NASA dès 1968, dans le cadre de la mission Apollo 7.

Cinquante-cinq ans plus tard, le partenariat entre la NASA et la société Fisher existe toujours. Mais les astronautes de la Station spatiale internationale disposent désormais d'autres options, puisqu'il en sont aussi revenus aux stylos-feutres et même aux critériums.

À lire aussi Pourquoi les lancements de fusées sont une catastrophe pour la biodiversité

À l'heure où certains pays envisagent sérieusement de ne plus enseigner l'écriture cursive à leurs enfants, on peut s'étonner que les missions spatiales ne soient pas placées sous le signe du tout-numérique. Mais apparemment, la question n'est pas à l'ordre du jour. L'astronaute américain Clayton Anderson vante ainsi les mérites du critérium, «typiquement utilisé par l'équipe à bord pour noter des valeurs numériques nécessaires à l'exécution de procédures».

Il loue également «la possibilité d'effacer quelque chose lors des procédures [...], en particulier si les situations changent, ce qui est souvent le cas». Quant aux systèmes de filtration, plus efficaces que dans les années 1960, ils se chargent de capter les débris de graphite ou de gomme.