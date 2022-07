Parce qu'on ne sait jamais, New York conseille ses habitants en cas d'attaque nucléaire

«Ok, il vient d'y avoir une attaque nucléaire. Ne me demandez ni comment ni pourquoi, sachez simplement que le big one a frappé. Alors, que faire?» Cette phrase quelque peu crispante n'est pas extraite d'un roman d'anticipation, mais d'une annonce publique sous forme de vidéo, récemment publiée par les autorités new-yorkaises sur YouTube.

Soudainement, des centaines de milliers d'Américains vivaient une version 2.0 de ce que leurs parents ou grands-parents avaient vécu des décennies auparavant, en pleine guerre froide: l'angoisse de l'attaque atomique, les petits cours simplifiés de protection en cas de chute inopinée de bombe H sur la ville, un premier tuto de survie d'avant le monde post-apocalyptique.

S'il est bien sûr du devoir des autorités publiques de préparer les populations au pire, et ce en tout temps et toutes circonstances, le timing de la publication de la vidéo de la ville de New York a de quoi laisser pantois –ou terriblement anxieux.

Les États-Unis sont engagés jusqu'au dernier boulon du dernier canon dans leur soutien technique et militaire de l'Ukraine contre son voisin et envahisseur russe. Vladimir Poutine, lui, semble s'enfermer peu à peu dans une rhétorique de la réplique atomique.

Il poursuit très activement le développement de ses missiles les plus effrayants, tels un Avantgard et ses Mach 27 présentés comme inarrêtables, annonce en réponse à l'expansion de l'Otan doter l'allié biélorusse de missiles nucléaires, tandis que le président de la chambre basse du Parlement russe menace de chouraver l'Alaska à Washington.

Anyone see that weird nuclear war PSA that NYC put out on what to do if the city is hit with an atomic bomb? Telling people to get inside and take a shower? As if you’re not just going to disintegrate immediately