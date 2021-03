Grâce au nitinol, la NASA réinvente la roue (pour votre vélo aussi)

Super-élasticité et mémoire de forme: les propriétés du nitinol sont connues depuis quelques lustres. Constitué de parts variables de titane et de nickel, l'alliage fait le bonheur des petits et des grands lors de démonstrations qui semblent magiques mais doivent tout à la science: pliez, déformez, malmenez-le à volonté, il reviendra à sa forme initiale une fois chauffé à une certaine température.

L'alliage est «entraîné» en le soumettant, dans la forme voulue, à une forte chaleur. L'équilibre entre le nickel et le titane permet de finement choisir la température à laquelle l'objet ainsi créé reprendra sa forme de base après déformation –cela peut être la chaleur d'un corps humain comme les degrés d'un lever de soleil sur Mars.

L'utilisation du nitinol est déjà courante. En médecine, il sert notamment à créer des stents, capables de maintenir l'ouverture d'une artère sans risquer une déformation définitive. Mais comme l'explique The Verge, le nitinol joue et jouera également un rôle crucial dans l'exploration spatiale et les recherches sur Mars.

Ses propriétés exceptionnelles offrent par ailleurs un grand gain de place et de poids, en remplaçant des mécanismes ou senseurs (valves, roulements à bille, charnières de panneaux solaires...) bien plus lourds.

Surtout, l'alliage a été utilisé par la NASA pour inventer un pneu métallique révolutionnaire, souple comme le caoutchouc mais résistant comme le titane. Ces roues d'un nouveau type devraient équiper de prochains rovers dans leurs pérégrinations sur les cahots lunaires et martiens, bien plus efficacement que ne le feraient des chenilles solides.

De Mars au Tour de France?

Comme souvent lorsqu'il s'agit d'innovations pensées pour l'espace, et notamment parce que la vente ou la licence de brevets est une source de revenus importante pour l'agence américaine, ce pneu pourrait très vite rouler sur nos routes quotidiennes, plus vite peut-être qu'il ne crapahutera dans des cratères extraterrestres.

Née d'un partenariat avec la NASA, une start-up de Los Angeles nommée The SMART Tire Company (SMART pour Shape Memory Alloy Radial Technology) souhaite ainsi doter nos bicyclettes de ces roues en titane, à la fois souples et increvables.

Le premier des produits de la firme à investir le marché pourrait être un pneu nommé METL (Martensite Elasticized Tubular Loading), qui serait mis en vente dès 2022 –à un prix non communiqué, mais qui le réservera sans doute dans un premier temps aux vélos haut de gamme.

La structure en nitanol du pneu en question ayant la fâcheuse tendance à amasser divers matériaux non désirés, elle sera recouverte d'une couche de polyuréthane qui la protégera des éléments, rendra la roue utilisable sur tous types de terrains et pourra être remplacée, à moindre coût, après usure.

Le METL n'est que le premier pas –ou plutôt le premier tour de roue– dans le grand plan pour l'avenir de The SMART Tire Company. La jeune pousse, qui ambitionne de devenir «la Tesla du pneu», planche sur un alliage aux mêmes propriétés mais moins coûteux à produire, et sur des applications dédiées aux automobiles, poids lourds ou véhicules militaires.